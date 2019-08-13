【機場集會】「和你飛」變「阻你飛」　連登仔轟：阻旅客將失支持

《逃犯條例》修訂風波至今未息，市民今（13日）再發起「警察還眼」集會，亦是連續第五日有人到機場集會。相比昨日示威者在機場和平集會唱歌派傳彈，今日卻出現示威者堵塞閘口、甚至阻撓旅客離境，導致不少旅客與在場者發生爭執，場面混亂。 網上討論區「連登」於下午5時許，有大批網友發出貼文，認為到機場和平集會是向外國人反映港人訴求，目標為爭取支持，而非阻擋旅客人身自由引起反感，呼籲現時在場的集會人士勿將「和你飛」變為「阻你飛」、「停你飛」。

接連兩日有大批市民於機場集會。（鄭子峰攝）

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警民衝突愈演愈烈，周日（11日）警方在尖沙嘴清場期間，有女士眼部疑中布袋彈受傷，可能會永久失去視力，大批市民不滿警方執法，一連兩日發起機場集會要求警方「還眼」。昨日的和平集會期間，不論接機及離境大堂均逼滿黑衣人潮，但當有旅客需進入禁區，在場人士均會讓出道路，讓旅客通行。

但今日（13日）下午的身穿黑衣、戴口罩、部分眼罩遮蓋單眼的黑衣人士，到接機大堂靜坐集會後，轉到離境大堂高呼口號，在機場一號客運大樓（T1）離境大堂安檢閘口前靜坐，堵塞通關閘口。隨後，有人更堵塞電梯及升降機，又阻擋旅客進入禁區離境，多次與旅客發生爭執。有旅客不滿阻礙行為，需要抬起行李「硬闖」到達安檢閘口，亦有旅客被嚇哭。

網上討論區「連登」有多名網友發出貼文，呼籲現時在場的集會人士勿將「和你飛」變為「阻你飛」。（連登截圖）

其後不少「連登仔」紛紛發出貼文，認為在場人士不應阻擾旅客，令旅客未能如常登機，認為這些做法只會令輿論將矛頭直指示威者。不少網民憂心，在機場阻擋旅客，會產生反效果，令旅客反感，而失去向外表達港人「五大訴求」的原意。也有連登網民擔心「和你飛」活動勇武化，會不利於號召和理非市民參加民陣發起的8.18遊行。

亦有連登網民指，假設旅客有要事、要照顧家庭急於回家，但卻在機場被阻上機，難免令他們對運動反感，而「和你飛」集會原意正是要獲得外國旅客同情、支持香港示威者，但塞機場會引致外國人反感甚至討厭運動，著示威者反思「行動有冇必要咁樣升級，升級後效果係好定壞？」