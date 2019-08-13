【機場集會】患病澳洲老婦滯留兩日：同情示威者　但不應阻我回家

示威者連續兩天發起「警察還眼」行動，到香港國際機場集會，有別於過往的和平集會，有示威者出手阻礙旅客離境，令機管局宣布在下午4點半後暫停所有航班登機服務。有旅客表明明白年輕人訴求：「佢哋流血都得，我哋大人出少少汗之嘛」，又認為若航班有任何問題便應由政府賠償。 有一名患有心臟疾病的老婦表示，有醫療需要急需返回澳洲，現在很無奈，不知道航空公司可以如何安排。她同情示威者，理解他們的訴求，但認為不應該阻止她離開。另有旅客十分不滿示威者的行為，直斥行為罔顧法紀，認為他們阻礙遊客不合理。

8月13日機場集會，有示威者阻止旅客登機。劉女士進入二號客運大樓（T2）離境樓層時向示威者大叫加油，她正準備獨自一人到澳洲探望孫兒，她坦言深明年輕人訴求，「佢哋流血都得，我哋大人出少少汗之嘛」。（陳芷昕攝）

旅客劉女士進入二號客運大樓（T2）離境樓層時，向示威者大叫加油，她正準備獨自一人到澳洲探望孫兒，坦言深明年輕人訴求，「佢哋流血都得，我哋大人出少少汗之嘛」，她今日經已提早4小時到機場等候，她稱若航班有任何問題便應由政府賠償。對於政府的回應，她深感不滿，「佢（特首）每一次嘅回應都係火上加油，每次講完嘢都令香港人好嬲。」

澳洲女士Hill Brabra有心臟疾病，希望盡快返回澳洲，但一連兩日到機場都無法登機。（洪業銘攝）

澳洲領館曾協助 滯留兩日仍未能上機

一名年長、需要坐輪椅的澳洲女士Hill Brabra，一連兩日到機場都未能登機返回澳洲。澳洲領事館職員曾協助她，向集會的示威者呼籲讓路給她，但遭示威者拒絕。

她向記者表示，自己有心臟疾病，行李中有相關醫療儀器，目前有醫療需要返回澳洲，現在很無奈，不知道航空公司可以如何安排。她表示同情示威者，理解她的訴求，但認為不應該阻止她離開。她同行的朋友一度落淚，說Hill的丈夫逝世，她來香港出席婚禮順道散心，現在卻無法回家，很擔心她的健康。

8月13日機場集會，來自斯洛伐克的Mr. Cacara曾經和示威者對話，他昨日到港，今日將經香港轉機回斯洛伐克，他強調自己支持示威者訴求，但不能用他人的自由換取自己的自由。（陳芷昕攝）

斯洛伐克旅客：支持示威者 但不能犧牲他人自由

而旅客黃女士今日到愛爾蘭旅遊，她形容示威者大致上有秩序，但堵塞離境大堂時，大家有些少恐慌。她稱示威者或需探討一個「可持續發展的抗爭方法」，避免有反對聲音。對於政府及警方的回應，她坦言「其實而家唔再祈求政府有回應，如果佢再有回應，就唔會做咗咁多完全唔能夠喺人道立場或法理上接受的事情」，更直指警方的行動「大家有眼睇，已不需回應。」

來自斯洛伐克的Mr. Cacara曾經和示威者對話，他昨日到港，今日將經香港轉機回斯洛伐克，他強調自己支持示威者訴求，但不能用他人的自由換取自己的自由。Cacara又稱自己沒有生氣，但擔心示威者「Turning public opinion against them」（令他們與公眾的意見對立）。

正準備搭乘航班回北京的周小姐則十分不滿示威者的行為，直斥行為罔顧法紀，認為他們阻礙遊客不合理。周小姐認為他們的抗爭不應影響他人及香港經濟。

另外，記者在現場所見，部分旅客攀過行李手推車，嘗試越過示威者架設的路障，進入禁區登機。

為抗議警方在8月11日的行動中濫權，昨天有大批示威者在機場聚集，而與昨日不同的是，今日示威者主動阻擋旅客離境，機管局在今天下午4點半後暫停所有航班登機服務，無法進入禁區的旅客將無法登機離港。

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