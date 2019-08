【機場集會】示威者舉牌道歉　滯港台男：你們不用說sorry

繼昨日(12日)「警察還眼」行動後,有網民今天再度發起於機場集會,今天下午約五時,機管局宣佈因受公眾在機場集會影響,所有航班登記服務需要暫停。

在此之後,大量旅客湧到旅客服務櫃檯查詢和投訴,不少示威者在旁舉起「抱歉造成不便的牌子」,向受影響的人士致歉。有旅客激動責罵他們影響生活,也有人激動流淚表示已滯留兩天。但也有台灣男子以中氣十足的聲音向他們予以肯定:「you don't need to feel sorry about it.(你們不用為此感到抱歉)。」