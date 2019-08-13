【機場集會】有內地人被懷疑身份　遭索帶綁手　圍堵多小時暈倒

周日（8月11日）大規模警民衝突，有女子懷疑被警方的布袋彈射傷眼睛，引發一連兩日有市民在機場集會。周日晚警方亦出動示威者打扮的臥底警察，協助拘捕示威者，亦令機場集會的人士擔心，有臥底混入其中。 今日（13日）機場集會，傍晚時分有一名男子被其他人懷疑他的身份，遭圍堵和翻查證件和手機資料，發現他是內地人。他事後遭示威者用索帶綁手，又被人淋水，有救護員到場，擾攘一個多小時。到晚上9點多，他被救護員用行李車帶走，有人說他已暈倒，有人大叫「冷靜啲，佢會死㗎」，有外籍記者協助保護他的頭部，並不斷說「you can’t do this」。 截至晚上10點25分，救護員將他送上擔架床，帶上氧氣罩，但仍然未能離開；現場並無警員到來，《香港01》正向警察公共關係科查詢。

8月13日機場集會，有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（曾梓洋攝）

被翻出證件 證實是內地人

今日是第二日「警察還眼」的機場集會，亦是一連第五日機場集會。在傍晚時分，一名旅客被其他集會人士懷疑身份。記者現場採訪所見，該名人士被圍困，在場的示威者懷疑他的身份，他用廣東話表示，自己陪同朋友送另一個朋友機，示威者質疑他中午12點多送機，但7點多仍在機場。

該名男子曾經接受《香港01》及其他傳媒訪問，說自己來自深圳，今日來香港機場要送朋友機，他對記者說自己並非公安。原定今晚回深圳，6點多，有人查過他的袋和電話，說會放他走。但之後有人指他是公安，但不讓他走。

有人問該名男子，他身旁的人是否他朋友，他先否認後承認。現場示威者因此懷疑他的身份，將他圍堵，並翻出他的銀包，發現有內地身份證和港澳通行證，發現他登記地址是深圳。有人翻查他與一名深圳公安同名，更有人查閱內地身份證同名系統，發現廣東省只有一個人與他同名。但事實上，深圳公安毋須同一省份戶籍，因此未能證實他的身份；而根據法律，內地公安不能在港執行職務，但可以來港旅行。

8月13日機場集會，有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（盧翊銘攝）

呼吸困難暈倒 被人踢、用水淋

該名男子一直被圍困一個多小時，更被示威者用索帶綁手，他表示呼吸困難，更一度遭人用水淋頭。到晚上約9點，有七八個救護員到場協助，但仍無法護送他離開。他送上行李車，閉上眼睛，有人說他已暈倒。有示威者說「現在要救人」、「不能讓他有生命危險」、「佢真係會死㗎」。

有人起哄 呼籲其他人打他

記者現場所見，有沒有戴口罩、沒有身穿黑衫的人不斷叫囂起哄，叫其他人打他，並伸腳踢他，不斷說「不要讓他走」。

有外籍記者亦看不過眼，對示威者說「you can’t do this（你不能這樣做）」；有多間傳媒的記者擔心他有生命危險，協助解圍，但亦有示威者指罵記者。

今日在機場現場，亦有另一名男子，被在場人士懷疑身份，之後亦被找出持有內地身份證及港澳通行證，亦發現他與一名深圳公安同名，但無法證實他的身份。

周日警方派臥底 前線擔心失去信任

自從周日警方派出喬裝示威者的警員後，有示威者擔心示威現場混入臥底警員，因此在機場示威中，有多宗紛爭與懷疑身份有關。有示威者對記者說，因為最前線的示威者均要全副裝備，日後一旦被指罵是「鬼」，亦難以脫下頭盔口罩讓人檢驗，擔心日後示威前線會失去信任。

▼8月13日機場集會圖輯▼