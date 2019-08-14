【逃犯條例】法律之劍止暴制亂　《人民日報》：當前最緊迫的任務

內地《人民日報》海外版周三（14日）發表評論員文章，形容香港如今已經走到了一個危急關頭，「堅決依法打擊，以法律之劍止暴制亂、恢復秩序，是香港當前壓倒一切的最重要最緊迫的任務！」

題為〈以法律之劍止暴制亂〉的文章稱，連日來香港激進示威者屢屢用極其危險的工具攻擊警員、多次到尖沙咀扯下國旗，「囂張至極、喪心病狂」，這些暴力犯罪行徑是對香港法治和社會秩序的粗暴踐踏，是對香港市民生命安全的嚴重威脅，是對香港繁榮穩定的嚴重挑戰。」

文章指出，香港是個法治社會，但「激進分子們參與街頭暴力，他們分別涉嫌非法集結、襲警、妨礙警務人員執行公務等罪行。而污損國徽、侮辱國旗的行為違反了香港特區《國旗及國徽條例》」。

文章強調，參與違法行為必須接受法律的制裁，然而「某些有心人士卻鼓吹什麼『違法達義』，標榜用違法手段實現個人或團隊利益訴求的合理性。這樣的邏輯很荒謬，很滑稽。任何主張，無論自認為它的目標有多麼崇高，都不能以違法的方式表達，更不能訴諸暴力。暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為它標榜了什麼偽命題而有所改變。」

文章最後稱，希望「法律之劍止暴制亂，斬除瘴癘之氣，刺破惡性毒瘤，還香港一個天朗氣清、祥和安寧」