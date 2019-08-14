【機場集會】張超雄指阻登機行為「過龍」　姚思榮譴責破壞港形象

反修例風波持續，大批市民昨（13日）續於機場發起集會抗議警方使用過度武力，隨後演變至阻礙旅客登機，晚上亦有示威者包圍以及用索帶綁起兩名內地男子，當中一人其後被證實是《環球時報》記者。事件中有防暴警察到場與示威者衝突，並拘捕多人。 目擊《環球時報》記者被圍堵情況的立法會議員張超雄指，不認同阻礙登機及向他人襲擊等行徑，又直言已過火，因機場集會原意是和平理性，不應構成任何人損害；旅遊界議員姚思榮則予以譴責，認為會進一步打擊各地旅客來港信心，及破壞本港形象，認為機管局申禁制令具阻嚇力。

工黨立法會議員張超雄於港台節目《千禧年代》表示，不同意示威者昨日阻旅客登機行為「過龍」，但強調非割席。他解釋，機場集會行動原意是向旅客宣傳本港發生何事，並將訊息帶去全世界 ，他認為，機場本是和平集會，不能對任何人構成損害，「一直都以為係咁」，認為昨日行為偏離集會原意，無助推進反修例運動。

他強調，反修例運動是要保護本港核心價值，取回人身安全及法治，要將焦點對準，政府拒聽民意，強調支持和平不合作抗爭行動。他又批評，特首林鄭月娥的「示威者無份論」激起民怨，推香港至深淵亦正是特首本人，狠斥他勿抹黑示威者。

數百名防暴警察昨晚抵達一號客運大樓，護送內地男子上救護車，其間與示威者爆發衝突，警方一度施放胡椒噴霧。（資料圖片/曾梓洋攝）

旅遊界議員姚思榮則認為，昨日及前日有示威者圍堵離境大堂，阻止旅客進入禁區，甚至有兩內地人被毆打禁錮，他認為需要作出譴責。

他又指，相關行為會於全世界播出，打擊本港形象，相信會進一步影響入境旅客人數，跌幅會進一步超逾30%，預計影響無分內地及海外。由於事件涉及內地人，相信事件將於內地廣為發酵，認為將為旅遊業帶來寒冬。

他認為，機管局取得法庭禁制令，相信會對示威者行動具阻嚇力，但對於激進示威者的成效，則拭目以待。

姚又呼籲各界放下歧見，又指倘要成立獨立調查委員會，需要清楚界定調查範圍，否則對警方及示威者雙方均不公平。

