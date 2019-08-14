【機場集會】向示威者擎左輪佩槍　警方：警員生命受威脅拔槍戒備

警方於8月14日凌晨3時25分，透過新聞處發稿：警方對示威者於機場的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責，又解釋一名警員因被搶去警棍及被多人襲擊，為保護自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是拔槍戒備。警方新聞稿件原文如下。

昨晚（13日）至今日（14日）凌晨，大量示威者於香港國際機場非法集結，並禁錮、欺凌及毆打一名旅客及一名記者，對他們造成身心傷害，警方對激進示威者的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責。

就首宗個案，警方接獲香港機場管理局要求，派員到場協助護送救護員及一名受傷旅客安全離開，但警務人員到達後，大批示威者向警務人員不斷投擲雜物及照射強力激光，其間一名警務人員被人搶去警棍及被多人襲擊，為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是拔槍戒備。

就第二宗個案，一名男記者遭多名示威者粗暴對待、並以索帶將其雙手綑綁、毆打及禁錮，受害人更一度暈倒。

最後，救護員成功分別將兩名受害人送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。

事件中，警方共拘捕五名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等。共有兩名警務人員受傷，被送往北大嶼山醫院治理。

案件交由機場警區刑事部跟進調查。

示威者罔顧法紀的暴力行為令人髮指，警方予以極嚴厲譴責。警方強調，會積極對案件作出深入調查，不會放過任何線索，務必將施襲者繩之於法。

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