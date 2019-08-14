【機場集會】機管局實施禁制令　逾30名示威者留守大堂：訴求不變

賴先生表示自昨日中午起留守機場。（黃偉民攝）

機管局實施禁制令 示威者：訴求不變

機場管理局今早表示，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人「非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。」，更指任何人不得在機場出席或參與任何在機管局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。有留守示威者得悉消息後表示不感擔心，並會堅持表達五大訴求。

賴先生昨日中午留守至今，表示剛才得悉機管局得禁制令，自己不感到擔心，但未知其他示威者意向，「唔驚所謂嘅禁制令打壓」、「香港𠵱家不反對通知書都唔批，所有遊行都話非法，基本上冇一個地方係安全。」他表示，「機場係最後既籌碼」，指昨日情況危險，警察「掹埋真槍」，機場亦不安全，雖有擔心但直指「抗爭就係咁㗎啦！」

另一名在機場留守一夜的示威者阿狗表示，知悉機管局已出禁制令，但不感到擔心「你出完都要有個時間生效，都要畀時間我地走」，她表示待機管局將禁制令張貼出來，才再與其他人商討下一步行動，又表不不擔心清場行動，直言「見慣啦！」對於昨日機場的衝突，她表示「一開始表明呢個集會係和理非」，但後來示威者圍警察、公安等，認為事件「好無謂」，但表明「不割蓆」。

接機大堂數十名示威者，有人席地而睡，有人舉起英語字句，間中有抵港旅客駐足閱讀地上單張。魏小姐今早八點到達機場，得悉機管局出禁制令，表示「無論點都好，我哋嘅訴求都唔會改變。」，「行得出嚟就唔會驚。」但會因應情況決下一步行動。她續指昨日行動「一直都好和理非」，直至「搵到鬼、有人假冒示威者」才出現衝突情況。亦有準備出行的市民到場支持，大學生陳小姐表示，今早乘搭飛機前特意順道過來支持，指不擔心禁制令，因不少遊行均不獲不反對通知書，但指「滅你聲唔代表係啱！」她表示對於昨日行動雖然不認同，認為部份行為過份，但仍會支持示威行動。