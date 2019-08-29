【醫療爆煲】高峰無分冬夏　5月都加病床1700張　如多間瑪麗醫院

本港公立醫療系統「爆煲」，惟政府往往將服務壓力歸咎於「冬季流感高峰」，不過《香港01》分析數據發現，「冬季流感高峰」並非冬季獨有。醫院管理局在「高峰期」加設的臨時及短期病床總數，與今年5月中、廿四節氣「立夏」後的一周相比，兩段時期加開的病床竟不相伯仲，平均加開超過1400張病床；1月及5月分別加床逾1,700張，相當於新建一間瑪麗醫院的規模。數據反映病床不足已無冬夏季節之別。 有急症室及內科醫生異口同聲說，所謂流感高峰的界線愈加模糊，坦言「日日都高峰期㗎喇」。他們透露，5月至7月當有周末及長假期仍有病人需在急症室等候逾十多小時，才可上病房，醫療體系早已超負荷，如有大型疫症勢「全港一齊冧」。

不論是急症室還是病房外的走廊，高峰期間處處可見「加床」。（資料圖片）

醫管局去年12月底宣布踏入「服務高峰期」並公布急症室服務及病床佔用率，其後衞生署於今年1月2日宣布踏入冬季流感季節，持續四個月至4月10日結束。醫管局新聞稿於4月25日起改稱為「服務需求高峰期」，直至5月底結束數據公布。值得一提的是，5月6日已是廿四節氣之一的立夏，標誌夏天正式來臨，氣溫明顯升高。

《香港01》整合上述數據，分析在冬季流感高峰期與屬夏季的5月、6月，醫管局增加病床的情況是否有明顯差別。

1月及5月曾兩度加床逾1,700張

醫管局將「加床」分成兩類，「短期病床」是指冬季流感高峰期間持續增設的病床，而「臨時病床」則因應病房運作需要而加開。

回顧過去12月至5月的短期床及臨時床總數，公立醫院長期欠缺約1,500至1,700張病床，僅在農曆新年期間才錄得明顯跌幅。

錄得最高峰是1月8日至14日的一周，每日平均需加設1,763張床應付需求，此期間日均氣溫為攝氏19度。惟加床總數第二高的日子，卻非在冬季，而是在5月14日至20日的一周，平均每日加開1,712張床，該七日的日均氣溫為攝氏29度，迫近30度高溫，反映加開的病床數目與氣溫未必成反比。

據醫管局2017/18年度統計年報，瑪麗醫院的病床數目為1,705張，即高峰期間全港欠缺一間瑪麗醫院的病床數目，才能應付病人所需。

伊利沙伯、明愛、聯合醫院內科長期爆滿

病床不斷加開，導致內科病房佔用率高踞不下，外國醫生難以想像的120%、130%佔用率，在香港不是神話，即一間40張病床的病房，加床至48張至52張。而佔用率的計算方法，是將「短期病床」都納入作計算病床佔用率的基數，顯示數據或被低估。

姑勿論外界對醫管局佔用率的質疑，按現有數據分析，多間龍頭醫院都超負荷。當中以九龍中聯網的醫院最嚴竣，伊利沙伯醫院由去年12月20日截至今年5月31日，這163日的內科佔用率均逾100%，當中更有99日的佔用率嚴重「爆煲」，即六成日子超過120%。而九龍西醫院明愛醫院及九龍東聯合醫院則並列第二，有162日的內科佔用率逾100%，飽和日數達99.4%。

高峰期過後 醫管局：6月需加1,170張臨時病床

5月過後，因「冬季高峰」加設的臨時病床是否立即消失呢？醫院管理局回覆查詢時指，今年6月全港各急症醫院每日平均需增加1,170張臨時病床。發言人續指，各急症醫院的內科病床在6月的佔用率平均為110%，其中11間醫院的內科病床佔用率平均都超過100%，包括大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院、明愛醫院、廣華醫院、東區尤德夫人那打素醫院、博愛醫院、威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、將軍澳醫院、屯門醫院、基督教聯合醫院和仁濟醫院。

如果非服務高峰每日加設1,170張臨時病床，即相當於仍欠一間廣華醫院（1,186張病床）規模，方可應付日常需求。

馬仲儀透露，即使高峰期過後，內科病房的病床需求仍高踞不下。（資料圖片／陳琬蓉攝） 內科醫生：高峰期後 加床無法完全收起 香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀在公立醫院的內科病房工作逾10年，她指出服務高峰期的界線愈來愈模糊，即使在流感高峰期過後，醫院都未能將加床完全收起，每逢長周末及假期均會出現內科床佔用率逾100%的情況。即使6月的加床數字有減少，她相信是一些康復醫院及非內科病房的加床可移走，但急症及重災區的龍頭醫院內科病房佔用率未有改善。 她透露，近期入院的個案並非只得發燒或傳染病個案，而是常見的內科病如心臟、氣管等疾病，未必與傳染病高峰有關，又認為這是一個警號，反映醫院服務對人口老化的現象不勝負荷。

有急症室醫生認為，現時已再無高峰期與否之分。（資料圖片／梁鵬威攝）

急症室醫生：長假期有病人等足兩日才可上病房

在公立醫院急症室工作的黃醫生直指「日日都高峰期」，又稱今年7月1日前後屬三日長假期，有病人在急症室等上內科需等候逾48小時，認為病床不足與人口老化及新移民數目增加有關，政府無做好醫療規劃配合，「而家嗌救命係太遲」。

黃醫生認為現時的醫療體系沒有高峰可容量，每日工作量逾100%是超額完成，萬一有差池例如爆發大型疫症，就會「全港一齊冧」；他認為建醫院是長遠的事，強調現時「好多醫生唔係醫緊人」，而是處理行政工作，短期措施應將這些醫生調回臨床工作，以及減少不必要會議，已可「釋放」很多醫生分擔巡房及做手術等工作，這個方案比起引入海外醫生而言，是最快且最少爭拗的方案。