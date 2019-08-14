【機場集會】機管局獲臨時禁制令　律師：違者藐視法庭可被判監

反修例風波持續，機場連日來有市民發起示威集會，更一度癱瘓機場運作，機管局今（14日）公布，已取得高等法院頒發的臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，包括禁止示威者進入離境大堂及禁區等位置，但仍容許市民在和平合法方式下，在示威區內進行示威或集會。 律師林耀強表示，市民在禁令範圍參與示威及進行抗議，即可被視為藐視法庭，可判處監禁。另一律師黃國桐則指，禁制令可即日完成申請，由於機場屬私人範圍，較2014年雨傘佔領期間，更易處理，強調機場禁令劃界清晰，絕無走盞空間犯禁。

市民一連五日前往機場集會，機管局今（14日）表明已法庭頒布的臨時禁制令，限制示威範圍。（資料圖片）

林耀強於港台節目《千禧年代》表示，今次禁制令情況與2014年佔領期間情況相似，而且內容涵蓋範圍廣闊，任何人干擾和阻礙機場運作，都會視以藐視法庭看待，參與示威和抗議，皆有可能判處監禁。他續指，根據當年案例，違反禁令拒絕離開者，有領導或嚴重暴力情況會被判刑，其餘人士則可能會被罰款或判緩刑，法庭量刑時會考慮被告有否使用暴力、是否有良好動機和目標等因素。

林補充說，參與者被拘捕後，是否被視為違反禁制令，會視乎示威抗爭干擾機場運作的情況，律政司會檢視證據，再交由法庭審視再決定。

律師黃國桐接受《香港01》查詢時則指，禁制令可即日完成申請，原告人只需宣誓交代，法官會按實際狀況決定，有效期限亦會刊載於禁制令上。他又指，雖然今次與佔領期間發出的禁制令類似，但由於機場屬機管局私人管轄範圍，更快獲得法庭審批。

他又指，倘機場正式張貼禁制令，執達吏可以到場執法，宣讀禁令後，倘有人拒絕離開指定範圍，即可視作藐視法庭。他又指，由於今次禁令清楚劃界，並無爭議，「基本上無得打」。他又提到，倘要提出反對，應盡快提出實際理由。

禁制令入稟狀所示可供示威區域及「禁區」情況：