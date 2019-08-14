【機場集會】港澳辦強烈譴責：暴力分子公然犯罪　極端蔑視法治

反修訂《逃犯條例》的風波持續。昨日（13日）舉行的機場集會再次發生衝突，一名男子被示威者懷疑是內地公安，遭到圍困及毆打，內地官媒《環球時報》記者付國豪亦遭示威者腳踢、綑綁雙手，又綁在手推行李車上，引起輿論熱議。 國務院港澳辦今日（14日）發聲明表示，對事件感到極大憤慨和強烈譴責，形容暴力分子「公然犯罪」、「極端蔑視法治」，支持香港警方依法拘捕涉事暴徒。

一名男子被示威者懷疑是內地公安，遭到圍困及毆打。（資料圖片）

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國務院港澳辦發言人徐露穎表示，就香港國際機場發生的部分暴徒圍毆內地記者和遊客等嚴重暴力行徑，表示極大憤慨和強烈譴責，支持香港警方依法拘捕涉事暴徒。

徐露穎說，13日晚至14日凌晨，香港機場發生駭人聽聞的暴力事件，在機場非法集會的部分激進暴力分子對兩名內地居民實施嚴重的人身傷害行為。徐露穎形容，他們先是非法禁錮持「因私往來港澳通行證」到香港機場接人的深圳居民徐某，用索帶將他綁上，用鐳射槍照射眼睛並虐打，致其昏迷，在救護人員到場後，又百般阻撓救助。最後在警方的協助下，用時近4個小時才將徐某解救。期間，他們還圍毆一名警員並搶奪其警棍。

她續指，激進暴力分子之後又以懷疑《環球時報》記者付某假扮記者為名，將其雙手捆綁並圍毆，致使付某多處受傷。「據了解，徐、付二人目前仍在醫院留醫。我們對這種近乎恐怖主義的行徑表示最強烈的譴責，並向受傷的內地同胞和香港警員表示深切慰問。」

《環球時報》記者付國豪亦遭示威者腳踢、綑綁雙手，又綁在手推行李車上。（資料圖片）

支持警隊和司法機構果斷執法 依法嚴懲

徐露穎強調，連日來，香港激進暴力分子完全突破法律的底線、道德的底線、人性的底線，他們在眾目睽睽之下公然實施嚴重暴力犯罪行為，令人觸目驚心，不寒而慄。「他們的行為是對法治的極端蔑視，嚴重地損害了香港的國際形象，嚴重傷害了廣大內地同胞的情感。對於這種極其惡劣的暴力犯罪行徑，必須依法嚴懲。我們堅決支持香港警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。」