【機場集會】旅發局、旅議會譴責妨礙機場運作　促示威者離開機場

《逃犯條例》風波持續逾兩個月，8月11日有少女右眼疑被布袋彈重創恐失明，其後一連兩日都有網民發起「警察還眼」集會，但集會由最初的和平示威，演成周二（13日）晚上的嚴重衝突，有內地訪客及記者遭個別激進示威者禁錮、毆打。 旅遊業議會以及旅發局今日（14日）各自發新聞稿，批評示威者妨礙機場正常運作，損害香港及旅遊業聲譽，對事件予以譴責，並呼籲示威者盡快離開機場。

昨晚機場集會，警方與示威者爆發衝突。（資料圖片／曾梓洋攝）

旅發局表示，堵塞機場引致數百航班取消，機場日常運作被癱瘓，無數人士未能抵港或離港，嚴重損害香港的國際形象，對此「表示極度遺憾，並予以譴責」。

旅發局又稱，尊重公眾和平表達意見的權利，但認為不應影響使用航空服務的人士，並希望所有影響機場運作的行動停止，令機場能盡快回復正常。旅發局又指，一直密切留意最新情況，並透過旅發局網站、旅客諮詢中心及旅遊熱線通知旅客最新資訊，以及向受影響的旅客提供協助。

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至於旅遊業議會則聯同14個旅遊業商會發新聞稿，批評示威者連日妨礙機場運作，令大量航班及旅行團取消，「嚴重損害香港及旅遊業聲譽的行為，感到極度遺憾」。

另外，一名被懷疑是中國公安的內地漢，以及一名沒有出示記者證的《環球時報》記者，都一度被示威者包圍，甚至受襲。旅議會表示，旅客被暴力對待是「絕對不可接受」，予以嚴厲譴責，呼籲示威者離開機場，停止任何影響機場運作的行動，以免影響旅客及市民使用機場；並使香港的航空樞紐及好客之都的聲譽得以維持，令經濟民生盡快回復。