【機場集會】建制派譴責濫用私刑　馬逢國：符合「恐怖主義」定義

逃犯條例爭議引發連場示威，有人近日佔據機場，數百班航班取消，有旅客滯留香港，昨日（13日）更攻擊旅客及記者，建制派立法會議員今日（14日）予以最嚴厲的譴責，其中體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國更稱，襲擊無辜市民和記者，已符合國際上的恐怖主義定義，呼籲示威者與這些行為割席。

斥限制旅客出境 阻止救護員送傷者離開

建制派議員表示，示威者連續兩天佔領機場，癱瘓機場運作，令數百班航班被迫取消，大批旅客被迫滯留香港，本地市民的外遊或公幹行程亦因此而被迫中斷，有不少被示威者「限制出境」的旅客感到無助和憤怒。

該批議員表示，示威者從針對警察和持不同意見的市民，進一步擴大至向旅客和記者。從電視畫面看到，示威者任意向旅客濫用私刑，將他們禁錮、圍毆、侮辱、搜身，連救護員到場也不讓受傷人士離開送院求醫，並襲擊協助被困受傷者離開的警務人員。建制派議員指，上述行為完全超出道德底線的野蠻行為，予以最嚴厲的譴責。

破壞香港機場聲譽 損害國際社會對港人觀感

香港國際機場不只是香港經濟、運輸的重要樞紐，更是國際社會看見香港實況的第一度門戶。建制派議員表示，示威者過去兩天在機場做出的種種惡行不會達到其目的，只會讓國際社會看到示威者背後充滿暴力、野蠻的真面目，他們的行為不只正破壞香港國際機場的聲譽，更嚴重損害國際社會對港人文明質素的觀感。

民建聯主席李慧琼（前排左）表示，示威者暴力針對旅客和記者，已經超出道德底線。（洪嘉徽攝）

馬逢國稱襲擊市民和記者 符恐怖主義定義

馬逢國稱，襲擊無辜市民和記者，已符合國際上的恐怖主義定義，呼籲示威者與這些行為割席。工聯會郭偉強表示，昨晚事件反映出恐怖主義的苗頭，又稱事件亦涉及港獨成份。經民聯梁美芬則指出，癱瘓機場可以導致非常嚴重後果，可能要負上民事或刑事責任。航運交通界、自由黨易志明則表示，機場運作涉及數十萬人生計，希望示威者認真考慮。

建制派議員表示，全力支持警方依法嚴正執法，採取一切合適措施止暴制亂，並希望社會中珍惜香港的人士發出呼聲，毫不含糊地反對和譴責這些暴力及所謂「不合作運動」。

議員又對昨日被示威者襲擊的旅客及警務人員，和在執行保安工作中受傷的機場員工致以慰問，並促請機管局及各航空公司做好管理，協助滯留或受阻的旅客，繼續他們的行程，盡快讓機場回復正常運作。

聯合國雖無定義 但有條文列出恐怖主義範圍

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室對於恐怖主義的說法，目前沒有為恐怖主義定下普遍的法律定義，亦與部份已存在的法律有重疊和衝突。

2011年黎巴嫩問題特別法庭的判決之中，認為最少在2005年以來，習慣上的「跨國恐怖主義」有三項定義，一是出現謀殺、綁架、劫持人質、縱火等犯罪行為，或威脅做出這種行為。二是這些行為的意圖是在人群之中傳播恐懼，通常會危及公眾安全，以直接或間接迫使國家或國際機構採取或不採取某些行動。三是涉及跨國元素。

不過法庭的裁決受到嚴重批評，並未得廣泛接受，因為某些類似的行為，已經以不同條文納入習慣法，例如劫機等。

旨在導致死亡或嚴重身體傷害 針對平民引起恐慌

聯合國第1556（2004）號決議中提到，恐怖主義為「旨在導致死亡或嚴重身體傷害，或劫持人質的犯罪行為，包括針對平民的行為，目的是在公眾或一群人之中引起恐慌狀態，恐嚇人們或強迫政府或國際組織做或不做某些行為，構成與恐怖主義有關的國際公約和議定書範圍內和界定的罪行。這些行為在任何情況下都不能通過政治、意識形態、種族、民族、宗教等考慮來證明合理性」。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室又指出，由於法律沒有普遍定義，造成恐怖主義一詞被政治化和濫用，以遏制非恐怖主義以至非犯罪的活動。