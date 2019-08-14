【機場集會】救援受阻　急救員嘆內鬼陰霾籠罩示威：救誰都有風險

繼日前有警察被揭發假扮示威者後，昨日的機場集會再被人發現有疑似內地公安混入示威人群之中，遭示威者圍堵並被索帶綁手。當急救員和救諼員護送他上救護車時，連番被阻，遭示威者力斥「放生」。在場的急救隊成員阿明（化名）表示，當日甚至被指責是「內鬼」，但他強調救援人員的天職就是救人，堅守人道中立，又嘆言不信任感在社運中愈趨劇烈，其急救工作愈趨艱難，不但救援受阻，成員亦擔憂有不明人士混入，更憂心前線急救員被警方「卧底」埋伏，加諸「莫須有」罪名。

市民自發連日於機場「警察還眼」集會，發生多場衝突。其中，在昨日（13日）傍晚時分有一名男子於一號客運大樓被人懷疑他的身份，遭大批示威者圍堵和翻查證件和手機資料，搜出內地身份證和港澳通行證。有示威者其後發現男子的姓名與一名內地公安相同，質疑其解釋來港目的。事後該男子遭示威者用索帶綁手，又被人淋水，更有人疑用鐳射光照向男子眼部。

8月13日機場集會，有內地人被懷疑身份，遭示威者用索帶綁手。（資料圖片／曾梓洋攝）

「我們是來救人的，受傷的人就要救！」



在場的急救隊成員阿明（化名）憶述，當時其實至少3名形跡可疑的男子被人包圍。在下午4時許，他與隊員離境大堂廁所時，遇上其中一名男子，當時他聲稱被撞傷頭、頭暈，手腳無法動，於是他們叫救護車，並希望護送他離開，惟遭示威者阻止，批評他們「放生壞人」，該男子事後逃去。

他續指，到晚上9點多，被示威者用索帶綁起的男子，疑不適暈倒，被多名救護員到場協助，欲用行李車送男子離開。男子雙目閉上，但示威者未有放行。事件擾動逾一小時，他與隊友亦協力護送該男子時，場面非常混亂，有示威者用手擋車，不斷指罵「那人是公安，警察濫權，為何放行？」亦有人勸喻人群退後，稱不要阻止救援人員，「過去努力不可白費！」由於場面非常混亂，他亦大叫「我們是來救人的，受傷的人就要救！我們不是納粹黨！」到晚上11時許，男子才成功登上救護車，有傳媒拍攝到他當時隨即睜開雙眼。

8月13日機場集會，有內地人被懷疑身份，遭示威者圍堵，一度被人用鐳射筆照射眼睛。（資料圖片/余俊亮攝）

多次被質問身份 曾被示威者跟蹤



面對當日救援工作連番受阻，拯救對象受到質疑，阿明強調，救援人員的宗旨是「人道中立」，不因病患和傷者的身分和政治立場等，而選擇救或不救，「人的生命安全是為最高考量，任何傷者都要救」。

不但救援受阻，鑑於8月11日有警察被揭發假扮示威者作出拘捕，阿明指曾被誤認是「內鬼」。他稱，昨日（13日）派出一隊十人的救援隊，由於他們戴上口罩、對講機和耳機，多次被示威者上前質問身分，甚至派人跟蹤和驅趕，「因我們有隊員是金毛（金色頭髮），又穿橙色反光衣，與傳聞的內鬼相似」。於是，他們只好改為不戴口罩和耳機，展示急救牌，又讓部分示威者跟隨護送中暑的傷者到醫院。

8月13日機場集會，內地人被示威者懷疑身份後被圍困多個小時，暈倒被送上擔架床，但救護員無法送他離開。（香港01直播畫面）

自設表情符號作暗號 以防失聯



曾參與五年前「雨傘運動」以及每一場的反修例示威，阿明嘆言幸好有示威者認得他們，又記得他們曾用人鏈和盾牌擋住警察，護送示威者，否則真是無法工作，「經歷一場場示威，大家都愈來愈不信任大家，救誰都有風險」。他亦直言，內鬼恐慌已經蔓延。

示威浪潮停不了，面臨新一輪示威將至，阿明透露已經提升安全模式，每位成員亦需提交身分證明和急救牌證明文件，以確認身分之餘，萬一有成員出事，亦可馬上尋得法律支援。分隊間會設立獨立指揮，隊伍之間不會知道對方的位置和身分，「以防將大量資料泄露了不明來歷新成員」，另他們在隊中亦會自設表情符號作為暗號，「如萬一失聯或出事，就顯示某一個符號」。

兩邊不是人 急救工作困難重重



不過，阿明認為最防不勝防是警察的搜捕。在白色恐怖陰霾下，外間盛傳急救員是被捕目標之一，「警察認定我們是示威者一方，在過去救援中，他們經常說現場只有示威者和警察，沒有急救員，救人是由救護員去救。最近警察假扮示威者作出拘捕行動，萬一我們救走示威者，都可能被捕」。他透露，早前大埔集會示威，他們的急救車被警察以「非法改裝」為由扣起，又充公車內大量急救物資，形容被安上「莫須有」罪名。他無奈嘆道，急救工作困難重重，更心痛人心惶惶時代中，爾虞我詐。