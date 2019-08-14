【公民廣場覆核上訴】行政署稱需評估活動風險　引近日遊行作例

政府行政署於2014年在俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地，加建高欄，並限制市民只可於周日或公眾假期，在該處進行獲批准的公眾活動。退休攝影記者張德榮不滿限制並提出司法覆核，去年獲判勝訟。而行政署提出上訴，案件今(14日)在上訴庭審理。行政署律師指，署長需要評估公眾活動的風險，而作出限制，並舉例指近期的遊行，出現被暴力示威者「騎劫」的情況。

原訟庭裁行政署做法違憲

行政署於2014年時規定，星期一至六不開放政府總部東翼前地，而星期日及公眾假期早上10時至傍晚6時半，可舉行公眾活動，但需獲行政署長批准。此外，行政署亦於同年在前地加裝圍欄。

張德榮2014年申請於平日在該地集會，但遭拒絕，因此申請司法覆核。高院法官去年頒發判詞，指行政署的限制不合比例，屬於違憲。

近日集會現示威者騎劫

代表行政署的資深大律師余若海今陳詞指，行政署署長需要考慮舉行公眾活動的風險，從而作出限制。余若海舉例指，警方早前反對元朗的遊行申請，但最終仍有人前往該處。同時，近期的遊行集會都有出現被暴力示威者「騎劫」的情況。

余指並非要禁止所有公眾活動，但認為署長需要作出評核當中的風險。

余續指，涉案地點位處政府總部，而星期一至六都是要上班的日子。 署長亦需考慮這些因素，作出限制。

涉案地方非總部建築物

而代表張德榮的資深大律師李志喜回應指，涉案的地方非政府總部的建築物，同時亦可前往立法會，有市民或經該處前往立法會。李又指，即使限制公眾活動在星期日及公眾假期的指定時間舉行，參與者仍可逾時繼續留守。署理首席法官潘兆初回應指，若遇到此情況，相關部份有採取行動。案件明續。

案件編號：CACV577/2018