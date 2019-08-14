【機場集會】學者料機場受阻兩日損失達8億　長遠恐損旅客信心

《逃犯條例》風波愈演愈烈，周日（11日）有少女右眼疑被布袋彈重創恐失明，其後兩日都有網民發起「警察還眼」集會，周二（13日）更演成嚴重衝突。機場運作連續兩日大受影響，多班航班未能如常升降。 有學者分析指，如果連同機場帶來的間接收入，粗略估計兩天的損失可高達約為8億元，惟短期損失並非最關鍵，因一如遇上颱風「（乘客）噚日上唔到機，咪今日上返」。更值得關注的是，事件長遠更可能影響國際旅客對香港作為航空樞紐的信心，部分長途機旅客，或改到新加坡等競爭對手轉機，再飛往其他目的地。

周一大批市民到機場集會。（資料圖片）

接連兩日大批市民到機場集會，周一（12日）機管局於下午宣布，除已完成登機程序的離港航班，以及正前往香港的航班，其餘全數取消。昨日下午（13日）機管局亦宣布，暫停所有航班登記服務。

中大航空政策研究中心政策研究主任羅祥國表示，航空業對香港的GDP貢獻為3.5%；如連同其他間接收益，例如酒店業、零售、貨倉等，則大約佔8%，粗略估計即平均每日8億元收益。他表示，由於機場每次只是癱瘓約半日，換言之，兩天合共的損失上限約為8億元。

不過羅祥國表示，機場當日的損失其實可以彌補，形容情況猶如颱風來襲，致機場停止運作。他續稱，乘客當日受阻未能登機，翌日仍可照常登機離開，損失可彌補；而電子零件等貨物，即使延誤一日，都可如常運送。不過他補充，損失不能全面彌補，部分貨物不能延誤運送，例如鮮花凋謝，就未必再運。

至於會否有長遠影響，羅祥國表示，香港作為航空樞紐，過往國際旅客對香港機場充滿信心，惟是次情況卻令信心「大打折扣」。他續稱，長途旅客轉機都會選擇可靠的地點作中轉站，「無啦啦封閉（機場），旅客當然會搵其他國家轉機」；並指新加坡機場本身全面與香港競爭，部分旅客或到新加坡轉機，搶走香港客源，故他希望是次反修例風波盡快平息。