【逃犯條例】紅衣人辱罵瑪嘉烈醫院醫護　四大組織促醫管局報警

日前的機場集會中，有《環球時報》的記者被示威人士襲擊，被送入瑪嘉烈醫院治理，有一批身穿紅衣的人士昨（14日）到醫院表達支持，並在醫院附近挑釁及辱罵路過的醫護人員。 香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、醫院管理局職工總會與香港專職醫療人員及護士協會，今日（15日）向醫管局行政總裁高拔陞發公開信，對紅衣人行為予以強烈譴責，又認為紅衣人已觸犯《醫院管理局附例》，促醫管局要求警方將涉違法的人繩之於法。

四醫護組織聯合發公開信，促醫管局嚴正處理有醫護被騷擾一事。

四個醫護組織就昨日有人騷擾瑪嘉烈醫護人員一事，向醫管局行政總裁高拔陞發公開信表達不滿。

公開信提及，多名身穿印有「我支持香港警察，你们可以打我了」的紅衣人，於瑪嘉烈醫院傳染病中心外挑釁路過的醫護人員，更以粗言穢語辱罵、恐嚇、侮辱、騷擾及包圍職員，亦一度企圖衝入醫院。醫護組織斥紅衣人威脅醫護人身安全、影響醫院運作，對其行為予強烈譴責。

醫護組織引述香港法例第113A章《醫院管理局附例》提及，任何人不得在醫院內使用可能令他人厭惡或煩擾的言語（例如用粗言污穢語辱罵本局職員）或作出不雅或影響秩序的行為（例如向本局職員施襲、叫囂引致嚴重妨礙醫院運作或作出暴力行為），若違反即屬犯罪。

公開信要求醫院管理局須嚴正處理事件，確保院內工作環境安全，醫護人員及病人免受騷擾，並要求警方將擾亂秩序的紅衣人繩之於法。

《香港01》正向醫管局查詢跟進事宜。