【機場集會】消防處：救護員曾被示威者撞擊　呼籲配合拯救工作

反對修訂《逃犯條例》風波未平，有反修例人士連日來在機場集會，在周二（13日）晚更一度爆發衝突，包括內地《環球時報》記者在內的兩名內地男子，被示威者發現後，遭人用膠帶綑綁雙及襲擊。 救護員到來救援時，有示威者阻撓送離上救護車。消防處今晚（14日）稱，當日共處理七宗緊急救護服務，當中有救護人員在治理過程中，多次受示威人士撞擊致傷，並有人搶奪及破壞救援工具。

有內地男子昨被示威者包圍，並以索帶綁手及施襲，質疑他是內地公安，拒絕放行逾3小時後，由警員及救護員送上救護車離去。(資料圖片)

一宗個案需逾3小時才成功送院

消防處稱，在周二就機場的活動，共處理七宗緊急救護服務。救護人員處理其中兩宗個案時，受示威人士刻意阻撓及拒絕讓路，令救護人員需要很長時間才能夠接觸傷者、提供急救護理及將傷者送上救護車；當中一宗較嚴重的個案，救護人員需要三個多小時，才能成功將傷者送上救護車並將其送院。

當中有救護人員在救治和處理傷者過程中，多次受示威人士撞擊致傷，亦有示威人士搶奪或破壞救援工具及裝備，消防處稱對救援工作構成重大阻礙。

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消防處強調，救護人員提供緊急救護服務爭分奪秒，任何延誤可令傷病者錯失及時救治的機會，對其生命構成嚴重威脅。處方指，提供緊急救護服務時，絕不區分傷病者的身份及背景，呼籲所有人士配合救援人員的拯救工作，讓傷病者能獲得迅速及快捷的緊急救護服務。