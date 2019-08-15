【機場集會】兩男涉襲警被控　一被告投訴被捕後遭大批警員毆打

反對《逃犯條例》修訂的爭議不斷，有市民發起「警察還眼」行動，周一連續兩日往機場集會，數百班航班因而取消。警方在周二晚行動中拘捕5人，其中2男分別被指用鐳射筆照射警長眼睛及用手打警員的頭，各被控一項襲警罪。案件今（15日）於沙田法院提堂，被告暫時毋須答辯，押後至10月10日再訊，以待警方檢視閉路電視等。兩人獲准保釋，但須守宵禁令及不得踏入機場出入境大樓。有人投訴被捕後遭大批警員虐打。

被告區得福。(林樂兒攝)

2名被告為區得福（27歲，報稱無業）和彭及鍵（28歲，報稱工程師）。區被控於本月13日在香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區外的路上襲擊警長李智健，彭被控於同日在同一樓層（非禁區）4號區襲擊警員鄧東華。

區在庭上聽畢控罪道：「明白，我唔認罪。」黃宇逸大律師庭上透露他受到警員的不當對待。

被告彭及鍵。(林樂兒攝)

彭投訴下警車再遭警員毆打

律師曹任文則指，彭在警車上受襲，下車後再遭大批警員毆打。他形容彭的傷勢不輕，昨兩度求診並拍下照片，將會落口供，向警署或警察投訴課投訴。他指當值官已作存檔，望法庭也就此作記錄。

控方不反對兩名被告保釋，署理主任裁判官高偉雄准他們以1000元擔保，但期間須守宵禁令，及不得進入機場一號及二號客運大樓。

被告疑見有示威者被制服出手

據悉，當晚11時多，彭疑嘗試從警員搶回一名穿黑衣的示威者，爭持期間涉以左手打警員頭部一下，該穿黑衣人士在混亂中逃去。另外，有警員聲稱被區以鐳射筆照射，左眼感不適。兩被告在警誡下均保持緘默。兩案事發前，有示威者阻止一名男子及救護員離開。據報導，一名疑似公安的男子於相若時間被送上救護車。

案件編號：STCC3210-11/2019