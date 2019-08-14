【機場集會】環時凌晨發文證實記者被打　怒批香港示威者

大批示威者再度聚集香港國際機場，多次圍堵並辱罵和毆打內地記者的消息傳出後，內地媒體《環球時報》8月14日凌晨發文證實一名記者遭到毆打，並採取激烈言辭批評襲擊者。

綜合媒體8月14日報道，示威者8月13日在進入機場大樓後使用手推車堵塞大樓內的通道，以阻撓機場內的旅客登機。香港機場管理局發佈消息稱，受示威者在機場集會影響，客運大樓運作嚴重受阻，所有航班登機手續已暫停辦理。

另有內地媒體《環球時報》記者遭示威者索帶綁手、毆打。在現場畫面中，該記者用普通話稱自己支持香港警察，對示威者稱「你們可以打我了」。

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《環球時報》總編輯胡錫進8月14日凌晨發佈聲明稱，記者付國豪在香港機場被示威者非法拘押，並遭到非人道的對待。《環球時報》第一時間與香港警隊取得聯繫，請求救援。香港警隊克服巨大困難進入機場，在大約當地時間8月14日凌晨0時20分許，我們得到消息，香港警隊已將付國豪救出。國豪在被救出時躺在擔架上，頭上有很多血，他顯然遭到了野蠻毆打。在此感謝香港警隊對環球網記者所做的營救。與此同時，我們強烈譴責這種針對記者實施非法拘押和嚴重暴力的行徑。

隨後環球網編輯部亦發出聲明：

如大家所見，我們派往香港機場執行採訪任務的記者付國豪，遭暴徒圍困，禁錮，毆打！

從我們與他失去聯繫那一刻起，

我們也只能通過港媒直播和微博網友爆料來關注自己記者的情況。

那幾個小時，我們心急如焚！

我們看到，他被暴徒綁住手腳的時候說，

「我支持香港警察，你們可以打我了！」

這句話，錚錚鐵骨！

喊出了環球網的品格！

這句話，讓許多人給我們發來聲援，和敬佩！

環球網編輯部，用這句話，嚴厲警告侵犯人權的香港暴徒：

毆打記者，算什麼新聞自由！

毆打記者，算什麼和平示威！

毆打記者，算什麼狗屁男人！

這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！

我們感謝並告知所有關心環球網記者安危的朋友，國豪已被救出，送往醫院，

我們用最抱歉的心情向國豪的家人道歉，

我們用最欣慰的心情告知您他已脱離險境，

我們出離的憤怒要求香港警方嚴懲暴徒！

在我們中國的香港，我們中國的記者，決不能允許被這樣對待！

環球網編輯部

2019年8月14日凌晨