【逃犯條例】大學生夥網民明集會　黃台仰影片發言促「英美護港」

《逃犯條例》修訂風波引發的示威遊行蔓延全港多區，由12間大專院校學生會成立的「香港大專學界國際事務代表團」將連同連登「我要攬炒」團隊，在明日（16日）晚上於中環遮打花園舉辦「英美港盟、主權在民」集會，昨日已獲發不反對通知書，現正被通緝、潛逃德國的黃台仰，將在會上透過視像發言。 發起今次集會的學生表示，希望呼籲「英美保護香港自治」，又強調對近月抗爭「絕不割席」及尊重前線抗爭者決定，亦譴責警方濫捕問題日趨嚴重。

近月來有多個組織在遮打花園舉行反對修改逃犯條例集會。（資料圖片／李澤彤攝）

集會將於明晚八時舉行，呼籲英國政府確認中國政府違反《中英聯合聲明》，以及英美兩國各自制訂通過《香港民主及人權法案》保護香港自治、還權於民。出席嘉賓包括前立法會議員吳靄儀、香港眾志秘書長黃之鋒、前民族黨召集人陳浩天、時事評論員練乙錚、歌手何韻詩等。

而在7月1日衝擊立法會事件中，唯一拉低口罩發表宣言、事後已離港的的示威者梁繼平，及旺角暴亂案而棄保潛逃德國的本土民主前線前召集人黃台仰，會在集會中以短片形式發言。主辦者指，未來數天會有港人在10個國家、32個城市舉行集會及遊行，響應明晚集會，但各大專院校校長不在邀請名單。

「香港大專學界國際事務代表團」將連同連登巴打，明日舉辦「英美港盟、主權在民」集會。（勞敏儀攝）

組織發言人、香港大學學生會評議會時事委員會委員張崑陽表示，周日（11日）發生的警民衝突，反映警方濫捕問題愈趨嚴重，政權及警方亦無視人民訴求，強調對流水式抗爭絕不割席。對於前日機場爆發衝突及逾百航班取消，他認為「最前線抗爭者唔需要我哋意見，我哋都無資格」，解釋只有最前線示威者才最清楚當時狀況，加上六月至今都是一場「沒有大台運動」。示威對市民及旅客帶來不便，他認為公民不服從運動是希望透過癱瘓重要地方，逼使政府回應市民五大訴求。

另一發言人、香港城市大學學生會臨時行政委員會署理外務副會長邵嵐補充，香港示威者在機場集會已成功引起國際關注，也承認有改善空間，但指「無論抗爭者以咩形式進行抗爭，絕不會割席」，又強調「學界絕不會做大台」，支持抗爭者作任何行動。

今次集會與一批連登網民合作，張崑陽解釋彼此有共同願景，相信「國際戰線」對香港有重要價值，也不會脫離本土戰線。被問及會否擔心被指勾結外國勢力，他認為不能雙重標準，一方面標榜香港是國際社會，另一方面又要求國際社會不能對本港事務有立場，又指建制派議員亦會會見外國商會及政客，故雙方應加強交流。