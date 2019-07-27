【元朗遊行】11大專院校學生會聯署聲明　促校長盡力照顧需要學生

修訂《逃犯條例》引發的風波未息，元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件後，警方未有及時到場協助，事件引起民憤。警方拒絕元朗遊行申請後，今日下午（27日）仍有大批身穿黑衣的市民到達元朗市區，在警方開始封路後，部分人走出馬路，高呼要求成立獨立委員會調查事件、「撤回惡法」。 11間大專院校學生代表今日下午發聯合聲明，對早前11間大專院校校長呼籲學生不要參與元朗遊行感到遺憾，又促校長運用自己的影響力，盡能力照顧學生及有需要的港人，並要求政府保護市民。 截至今日下午4時半，只有嶺南大學校長鄭國漢與學生到元朗，了解遊行活動情況。

（「香港科技大學學生會 HKUST Students' Union」facebook）

香港浸會大學、香港教育大學、香港城市大學、嶺南大學、香港科技大學、香港演藝學院、香港科技大學、香港中文大學、香港公開大學、香港理工大學及香港大學學生會，連同香港樹仁大學學生會臨時行政小組，一起發聯合聲明。

聲明中提到，在2014年雨傘革命流傳警方開槍鎮壓期間，時任港大校長馬斐森及時任中大校長沈祖堯曾親自前往金鐘探望學生，並希望阻止警方開槍。各大學學生會呼籲校長們在這「非常時刻」盡大學所能，照顧學生及有需要港人。其中嶺大校長鄭國漢今日應學生及校友要求，下午3時到達西鐵朗屏站，與學生一起到元朗市區巡視環境。

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聲明同時呼籲，前往元朗的同學及香港市民注意安全，「以一己之力共同守護我城」。