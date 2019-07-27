【逃犯條例】11間大專成立學界代表團　促國際關注本港五大訴求

反對《逃犯條例》風波至今仍未平息，11間大專院校學生會今（26日）宣布成立「香港大專學界國際事務代表團」，集合各大專學生會的力量，透過民間外交方式，讓國際關注「五大訴求」。學界代表團發言人、香港大學學生會評議會時事委員會委員張崑陽表示，學界一直與港人同行，支持本地抗爭，惟由6月發生的一連串事件亦得不到政權的回應，因此希望把抗爭擴展到國際戰線，令其他民主自由國家得悉香港的環境。

11間大專院校學生會成立「香港大專學界國際事務代表團」，集合各大專學生會的力量，透過民間外交方式，讓國際關注港人一直對修例的五大訴求。（陳欣彤攝）

張崑陽指出，學界代表團首要任務是動員各界支持《香港人權與民主法案2019》，促使法案能夠在美國國會迅速通過，以建立具約束力的機制，保障香港之自治權免受中央干擾。他強調，本港與國際抗爭相輔相成，可逼使特區政府立即回應五大訴求，包括要求特區政府立刻撤回《逃犯條例》修訂草案、收回6.12暴動定性、撤銷所有抗爭者控罪、成立獨立調查委員會調查警方濫權問題、實現雙普選。

學界代表團另一發言人、香港城市大學學生會臨時行政委員會署理外務副會長邵嵐指，學界代表團會在校內收集各大專學生意見並進行公開諮詢，在校外則於八月陸續約見各國駐港領事，同時聯繫外國學界、海外港僑及留學生，爭取更多國際支持。

學界代表團由11個大專學生會組成，各學生會派出兩名代表參與學界代表團工作。參與的學生會包括：香港大學學生會、香港中文大學學生會、香港理工大學學生會、香港演藝學院學生會、香港浸會大學學生會、香港恒生大學學生會、香港城市大學學生會、香港教育大學學生會、香港科技大學學生會、嶺南大學學生會和香港樹仁大學學生會。

學界代表團為明日遊行提供支援

對於明日有網民發起元朗遊行，邵嵐指學界代表團會繼續提供物資、醫療及法律支援。嶺南大學學生會代表會時事委員會主席潘家傑指，嶺南大學明天會開放會室予公眾。

香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩（中）認為11間大專院校校長的聲明，不應只單單勸喻學生遠離暴力活動，而沒有譴責相關問題，如政府沒有回應市民訴求，以及警方濫權問題等。（陳欣彤攝）

11間大專院校校長昨（25日）發聯署促學生遠離暴力事件，是6月反修例風波以來眾校長首次發聯署。香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩認為，聲明反映校長們沒有了解為何社會會發生一連串事件，而聲明只是單單勸喻學生遠離暴力活動，而沒有譴責相關問題，如政府沒有回應市民訴求，以及警方濫權問題等。