【逃犯條例】網民「民間記者會」斥政府警方損經濟　促准818遊行

政府修訂《逃犯條例》風暴持續升溫，一名示威女子疑遭警方的布袋彈槍傷右眼或致失明毀容，引爆爭議，日前又有示威者發起於機場集會，再度變成激烈衝突，有內地旅客、記者被毆打禁錮，引起社會及國際關注。政府展示旅客人數及酒店入住率暴跌，斥示威活動多方面影響本港經濟。 由網民發起的「民間記者會」今日（15日）第四度舉行，譴責政府以製造「理想與麵包」的偽命題分化社會，稱政府早於財政預算案及施政報告中預告經濟會下滑，質疑現時諉過於示威活動。 至於下周日（18日）舉行的「818民陣遊行」，記者會發言人稱網上意見偏向以和理非態度參與，呼籲警方發出不反對通知書，令市民可再上街表達訴求。

網民第四度開「民間記者會」，批評政府和警方損經濟。（羅君豪攝）

指「721元朗襲擊」嚇怕市民及旅客

是次民間記者會下午2時於香港大學舉行，主題為「官警黑亂港禍經濟」，反駁政府稱示威活動影響經濟的說法。發言人周先生稱，於「721元朗白衣人無差別襲擊市民」事件後，多區商舖因傳有刀手出現而提早落閘，認為就算未有遊行示威，當日的無差別襲擊已構成港人最大的信心危機。

他們又於記者會上引述多項數據，稱自721事件後的一周內，向本港發出旅遊警示的國家及地區由4個增至10個；而根據旅發局公布的旅客數字，由1月至6月均錄得升幅，惟於7月下旬卻下跌近三成，顯示經濟影響源於721的襲擊事件。他又提到台灣內政部資料，稱自6月以來，申請赴台居留數字較去年同期增加近五成，認為於修例及警黑勾結情況下，令九七移民潮重臨。他們再次呼籲港人團結，要求政府正視五大訴求。

三位網民出席第四次「民間記者會」。（羅君豪攝）

指818遊行「和理非」主導 促警勿反對

民陣於下周日（18日）再次發起遊行，惟仍未獲警方發出不反對通知書。發言人何先生稱，過往民陣多次遊行均主打「和理非」，認為警方無理據反對遊行申請。另一發言人周先生補充，根據網上的討論，現時無論和理非或勇武派均偏向同意以「和理非」態度參與民陣遊行，認為警方應批准是次遊行，令市民能再次上街表達訴求，及重新享有集會自由。

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