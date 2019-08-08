【逃犯條例】民間記者會促警方近距離測試射海綿彈　證不足以致命

反修例風暴至今未有平息。一批聲稱是網上討論平台「連登」用戶的人士組成「民間記者會」，繼周二後於今日（8日）再次會晤傳媒。 因應警方前晚（6日）以懷疑管有攻擊性武器罪名拘捕浸大學生會會長方仲賢，並在昨日（7日）的記者會上示範被指屬武器的「鐳射槍」，發言人陳先生批警方示範與實際情況不符，又促請警方在記者會中示範5米內接受海綿彈、布袋彈及橡膠子彈作射擊測試，讓公眾了解警方所指「有關武器不足以致命」的論斷。

第二次民間記者會今日下午舉行。（歐嘉樂攝）

5米近距離測試橡膠子彈 以證實不會致命

陳先生批評，警方拘捕浸會大學學生會會長方仲賢，案件進入司法程序，警方卻展示涉案證據作實驗，無疑有妨礙司法公正之嫌，而警方示範時是定點照射在報紙上，實際上市民是無法對警員近距離定點照射，他認為有關示範與事實不符。

陳先生又提到，警方將鐳射筆稱為鐳射槍，但西鐵元朗站的暴力襲擊，警方卻無視白衣人手持鐵通等武器，質疑警方對政擊性武器的定義「搬龍門」。因此，「民間記者會」要求警方在5米近距離測試橡膠子彈及海綿彈，以證實有關武器並非致命的講法成立。

另外，行政會議成員葉劉淑儀及葉國謙今早（8日）於電台節目表示，相信示威者背後必有大台。葉劉淑儀更稱，相信背後有個「隱形、非常精密嘅大佬」，可以善用telegram、連登討論區、AirDrop等渠道，發起連串大型示威。

否認有大台 促從政者勿固步自封

「民間記者會」另一發言人李小姐稱，民間的唯一大台是政府，因為網民是因應政府的回覆作出反應，她稱政府應反思為何網絡可召集數百萬人上街示威，另之前浸大學生會會長被拘捕，翌日晚上便有數以萬計市民響應網民號召，在尖沙咀太空館外觀星。

他們又回應港澳辦及中聯辦指近日的激烈示威是有策劃及組織者，強調只是香港人善用網絡的自發活動。 現時他們約有100名網民主力負責舉辦民間記者會，另外有約1000名義工。

李小姐又提到，香港是國際金融中心，著未能明白如何善用通訊軟體的人放開眼界，不要固步自封。

此外，陳先生斥責警方近日實行「熄燈清場行動」，形容手法令人心寒。他提及8月4日當日，警方在黃大仙沙田坳道清場，至晚上8時突然熄掉街燈，導致現場人群荒亂，加上警方發射多枚催淚彈，令現場能見度低，險釀成人踩人慘劇。

擔心文具亦被視為攻擊性武器

分別在黃大仙和深水埗見證警方清場的王女士及孕婦李女士，都直指警方清場行動未有顧及在場人士，王女士年僅12歲的女兒，更因身處商場門口，被警方以警棍指嚇，晚上顫抖不已，不敢入睡。

另外，警方昨日解釋政擊性武器是持有人或有攻擊的意圖，王女士希望家長正視問題，因為小朋友身上亦可能有剪刀等文具，擔心也會被視為攻擊性武器。

家住深水埗的孕婦李女士，已懷孕近30周。她直言，警方「無差別」驅散街坊，更眼見不見年輕人被圍捕感到可怕，更稱「點解我係大肚婆」，她解釋面對現場如恐怖襲擊般的畫面感到無助，更反思新生命即將誕生，是否應繼續留在香港。

李女士更擔心，警方多次發放催淚彈，會影響胎兒發展，今早接受了產檢的她引述醫生稱，氣體或對胎兒發展有影響。