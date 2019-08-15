【逃犯條例】戴耀廷：前路仍崎嶇　但信黃金時代將降臨

因發起佔中運動而身陷囹圄的戴耀廷，入獄約4個月後終獲保釋，等候明年的上訴。而他服刑期間，香港因反《逃犯條例》修訂引發多次示威和警民衝突。戴獲釋後指，反《逃犯條例》中多次事件令他感動，更因此灑淚。他又形容前路崎嶇，但看到如此多愛香港的市民在一起，相信香港的黃金時代，會在不久的將來降臨。

戴耀廷稱，現在有很多愛香港的人在一起，前路雖然崎嘔，但相信香港人能捱過，黃金時代將降臨。(盧翊銘攝)

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港人無私守護核心價值令人感動

身形明顯消瘦的戴耀廷甫獲釋，獲數名市民拍掌歡迎，有人大叫：「香港人，加油」。而笑容滿面的戴，與妻子擁抱。

戴之後發言指，很多香港人於過去兩個月，無私地守謢香港核心價值，作出犠牲。 戴雖身處監獄，但仍可感受他們所經歷的事情。戴指很多時刻都令他感動，已記不起有多少次流淚。

覺很多愛香港的人在一起

他指，最令他感動的是多名示威者衝入立法會後，有人不願離開，被其他示威者帶走。他形容前路很艱難和崎嶇，但認為如此多愛香港的香港人在一起，對香港的未來仍然充滿信心，相信香港的黃金時代會在不久的將來來臨。

獄中常收信 囚犯也羨慕

對問及近期示威是否公民抗命、對林鄭月娥的看法等時，戴表示需時間了解情況，未有作出評論，現時會花更多時間陪伴家人，再考慮日後的行動。他指在日後的行動中，未必有什麼具體的角色，但會與爭取民主的市民同行。

戴又指服刑期間，收到很多市民來信鼓勵，每天派信時都是最高興的時候。他又稱在獄中，他是收信最多的囚犯，其他囚友都十分羨慕。

戴現准以10萬元保釋，而「佔中九子」的上訴案，已排期於明年2月24至26日聆訊。