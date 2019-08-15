【有片】數百裝甲車、數千軍人深圳灣演習　軍媒曾稱十分鐘可赴港

反對《逃犯條例》修訂示威活動持續，警方武力清場手段亦不斷升級。深圳有大批軍車和軍人集結，進行演習，令人關注是否與香港局勢有關。CNN、法新社、路透社昨晚和今日（15日）發布，數千軍人在深圳灣體育中心演習的影片和相片，報道指演習令人擔憂有意對本港進行軍事干預。美國總統特朗普在社交網站貼文，指中國若想達成貿易協議，先要人道處理香港問題，又提出就香港問題與國家主席習近平見面。

法新社指，今早在深圳灣體育中心有數千名中國軍人進行演習。（法新社圖片）

繼昨日美聯社和路透社發布深圳灣體育中心（春繭體育館）有逾500輛軍用裝甲車集結的衛星圖片後，法新社今日發布在該體育館內外，軍用裝甲車以及軍人活動的近照和影片。從相片所見，裝甲車和軍車在體育館外聚集，而身穿迷彩服的軍人則在體育館內演練，體育館內亦有穿便服的人士。部分照片從體育館內的看台位置拍攝，部分則從高位拍攝。（點擊觀看法新社影片）

法新社報道指出，軍隊在深圳集結，令人對派出軍隊到香港的恐懼提升。

AFPTV EXCLUSIVE VIDEO: @AFP has captured images of thousands of Chinese military personnel parading at a sports stadium across the border from Hong Kong pic.twitter.com/0xlNUZqZdq — AFP news agency (@AFP) August 15, 2019

路透社拍攝到水炮車

路透社報道，體育館附近停車場，停泊了超過100輛軍車，包括部隊卡車、軍用裝甲車、吉普車和巴士，至少兩架配備水炮。體育館內的一名職員對路透社說，從未見過在體育館有這麼大規模的軍事演習。（點擊觀看路透社影片）

路透社亦訪問了一名不願具名的西方國家外交使節，他認為高調軍演，是要給香港和內地明確的訊息，但他認為此刻未是派兵的時候。

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CNN近距離拍攝 被強制離開

美國有線新聞網（CNN）亦近距離拍攝到，軍隊在深圳體育館內外的活動，當中有多款軍車。CNN記者有向軍方查詢，他們在深圳的原因，但被拒絕回答，以及強制離開。（點擊觀看CNN影片）

We can confirm the presence of a large number of Chinese paramilitary troops stationed at a sports complex in Shenzhen, just miles from the border with Hong Kong. Some seen here carrying shields and helmets. An officer wouldn’t tell us why they were there and forced us to leave. pic.twitter.com/cUzRLdiqb5 — Matt Rivers (@MattRiversCNN) August 14, 2019

特朗普：達成中國貿易協議 要先人道處理香港問題

美國總統特朗普在Twitter貼文，把中國與美國達成貿易協議，與中國政府應人道地處理與香港民主示威者的武力對峙聯繫在一起。特朗普最新貼文寫到，非常了解國家主席習近平，認為他是偉大領導人及深受人民尊重，直言「我毫不懷疑習近平希望盡早及人道地解決香港問題（I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem）」，又提出希望在香港議題上與習近平舉行個人會談。

美國華盛頓日益擔心由於抗爭活動沒有減弱迹象，中國政府調動部隊集結在香港邊界，是對香港民主運動的恐嚇。

美國總統特朗普在Twitter貼文，把中國與美國達成貿易協議，與中國政府應人道地處理與香港民主示威者的武力對峙聯繫在一起。（特朗普Twitter）

美聯社昨日亦發布兩張由Maxar's WorldView在8月12日拍攝的衛星圖片，顯示有超過500輛的軍用裝甲運兵車等軍車，停泊在深圳俗稱「春繭體育館」的深圳灣體育中心。美聯社認為，北京當局不希望出動解放軍來平定香港的局勢，因認為出動解放軍或會產生毀滅性影響，包括破壞香港作為安全及穩定投資地點的聲譽，以及顯示在香港回歸22年後，中國共產黨仍然無法取得730萬港人的民心。早前多間內地傳媒亦報道，大批武警車隊在深圳集結，影片配上繁體中文和英文字幕。

中國官方傳媒曾指出，今次演習是早前已計劃下來，非針對近日香港的動盪局勢。多間內地傳媒昨日亦轉載報道，發布深圳灣體育中心（春繭體育館）停泊裝甲運兵車的相片，內文更指出「深圳灣附近的春繭體育館，從這裏出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。」