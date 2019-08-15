【有片】數百裝甲車、數千軍人深圳灣演習　軍媒曾稱十分鐘可赴港

社會新聞
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反對《逃犯條例》修訂示威活動持續，警方武力清場手段亦不斷升級。深圳有大批軍車和軍人集結，進行演習，令人關注是否與香港局勢有關。CNN、法新社、路透社昨晚和今日（15日）發布，數千軍人在深圳灣體育中心演習的影片和相片，報道指演習令人擔憂有意對本港進行軍事干預。美國總統特朗普在社交網站貼文，指中國若想達成貿易協議，先要人道處理香港問題，又提出就香港問題與國家主席習近平見面。

法新社指，今早在深圳灣體育中心有數千名中國軍人進行演習。（法新社圖片）

繼昨日美聯社和路透社發布深圳灣體育中心（春繭體育館）有逾500輛軍用裝甲車集結的衛星圖片後，法新社今日發布在該體育館內外，軍用裝甲車以及軍人活動的近照和影片。從相片所見，裝甲車和軍車在體育館外聚集，而身穿迷彩服的軍人則在體育館內演練，體育館內亦有穿便服的人士。部分照片從體育館內的看台位置拍攝，部分則從高位拍攝。（點擊觀看法新社影片）

法新社報道指出，軍隊在深圳集結，令人對派出軍隊到香港的恐懼提升。

路透社拍攝到水炮車

路透社報道，體育館附近停車場，停泊了超過100輛軍車，包括部隊卡車、軍用裝甲車、吉普車和巴士，至少兩架配備水炮。體育館內的一名職員對路透社說，從未見過在體育館有這麼大規模的軍事演習。（點擊觀看路透社影片）

路透社亦訪問了一名不願具名的西方國家外交使節，他認為高調軍演，是要給香港和內地明確的訊息，但他認為此刻未是派兵的時候。

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CNN近距離拍攝　被強制離開

美國有線新聞網（CNN）亦近距離拍攝到，軍隊在深圳體育館內外的活動，當中有多款軍車。CNN記者有向軍方查詢，他們在深圳的原因，但被拒絕回答，以及強制離開。（點擊觀看CNN影片）

特朗普：達成中國貿易協議　要先人道處理香港問題

美國總統特朗普在Twitter貼文，把中國與美國達成貿易協議，與中國政府應人道地處理與香港民主示威者的武力對峙聯繫在一起。特朗普最新貼文寫到，非常了解國家主席習近平，認為他是偉大領導人及深受人民尊重，直言「我毫不懷疑習近平希望盡早及人道地解決香港問題（I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem）」，又提出希望在香港議題上與習近平舉行個人會談。

美國華盛頓日益擔心由於抗爭活動沒有減弱迹象，中國政府調動部隊集結在香港邊界，是對香港民主運動的恐嚇。

美國總統特朗普在Twitter貼文，把中國與美國達成貿易協議，與中國政府應人道地處理與香港民主示威者的武力對峙聯繫在一起。（特朗普Twitter）

美聯社昨日亦發布兩張由Maxar's WorldView在8月12日拍攝的衛星圖片，顯示有超過500輛的軍用裝甲運兵車等軍車，停泊在深圳俗稱「春繭體育館」的深圳灣體育中心。美聯社認為，北京當局不希望出動解放軍來平定香港的局勢，因認為出動解放軍或會產生毀滅性影響，包括破壞香港作為安全及穩定投資地點的聲譽，以及顯示在香港回歸22年後，中國共產黨仍然無法取得730萬港人的民心。早前多間內地傳媒亦報道，大批武警車隊在深圳集結，影片配上繁體中文和英文字幕。

中國官方傳媒曾指出，今次演習是早前已計劃下來，非針對近日香港的動盪局勢。多間內地傳媒昨日亦轉載報道，發布深圳灣體育中心（春繭體育館）停泊裝甲運兵車的相片，內文更指出「深圳灣附近的春繭體育館，從這裏出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。」

美聯社：500運兵車停泊深圳灣　解放軍微信：赴港只需十分鐘
【逃犯條例】葉劉：難評解放軍出動機會　籲隧道公司申禁制令
【機場集會】解放軍東部戰區陸軍發文：從深圳往香港只需10分鐘
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