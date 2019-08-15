【逃犯條例】葉劉：難評解放軍出動機會　籲隧道公司申禁制令

行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀今午出席《大灣區金茶王大賽 2019》11周年盃大灣區決賽時接受傳媒訪問，稱難評論中央出動解放軍平定香港示威的機會，並指中央官員有信心政府及警隊可以控制局面。早前中央官員曾稱如果香港警隊無法控制局面，中央不會坐視不理，葉太表示大多數港人不希望見到因動亂情況惡化而迫使中央出手的局面，因為此舉會招致國際社會批評，呼籲「香港人不要摧毀香港」。

葉劉淑儀對機管局日前申請禁制令禁止示威者在機場示威表示高興，她稱公共交通設施不應受干擾，並指「港鐵同隧道公司都應該考慮申請禁制令」。（資料圖片/李澤彤攝）

對於有消息指，有解放軍在深圳邊境聚集，葉太表示根據《基本法》第14條，特首可以要求解放軍協助維持治安。但《基本法》同時列明，所有公務員均需擁有香港永久居民身份，非永久居民不能來港執法，並不是隨便一個外來部隊都可以來港執法，因此中國武警不能在港執法。她希望香港政府能夠自行處理騷亂，又讚警方近日「行動果斷有效」，稱應該「拘捕多啲滋事份子」，形成阻嚇及警剔作用。

葉太斥，香港有兩批示威者，一批是和平示威者，但另外有1000至2000人「用暴力衝擊，騷擾無辜平民，攻擊警察家屬，妨礙機場旅客出入，濫用私刑，嚴重傷害香港聲譽」。她續指示威者已經在兩個月來表達了意見，其間亦損害經濟及民生。

另外，機管局日前申請禁制令，禁止示威者在機場示威，葉太對此表示高興，稱公共交通設施不應受干擾，並指「港鐵同隧道公司都應該考慮申請禁制令，阻止示威者堵塞隧道及干擾乘客」。

至於成立獨立調查委員會，葉太表示以往的獨立調查委員會會於事件完結後才開始調查，而由法官調查的形式未必最適合，聲言是因為過住委員會只處理簡單或單一事件，而不是政治性事件。葉太稱，待事件結束後，政府要深刻檢討。

資料顯示，港英殖民地政府曾就多件政治事件成立獨立調查委員會，包括1956年雙十暴動、1966年天星騷動、1967年六七暴動。