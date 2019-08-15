【逃犯條例】警方站內放催淚彈　港鐵連日加強清潔葵芳、太古站

反修訂《逃犯條例》風波未平，觸發多區示威遊行及衝突。警方周日（11日）清場行動期間，分別在葵芳站施放催淚彈、太古站出入口附近使用催淚氣體。之後多晚都要附近街訪到相關車站，要求港鐵解釋，為何讓警方進入和發射催淚彈。 港鐵今日（15日）表示明白公眾關注，故事發後連日來均在相關車站，以水及肥皂液進行深層清潔；又尋求了專家意見，確保採取適當措施及維持安全的車站環境。

警方於8月11日先後在葵芳站及太古站附近施放催淚氣體，引起公眾不滿，其後更在港鐵站內聚集，要求港鐵交代事件。（資料圖片）

8月11日發生的警民衝突，有防暴警察於葵芳站內施放催淚彈，並在太古站內向示威者近距離發射胡椒彈，事件惹起公眾不滿。有大批市民先後在周二及周三（12日及13日）包圍太古站及葵芳站，要求港鐵譴責警方，同時又指葵芳站內仍有催淚彈氣味，質疑港鐵事發後未有進行清潔。

港鐵今日發新聞稿表示，明白到公眾就8月11日對事件的關注，故事發後連日在相關車站進行清潔。

就葵芳站事件中，港鐵當晚即時啟動疏散程序，且提早關閉車站，調配額外人手進行深層清潔，包括清潔站內的設施，如出閘機、升降機及售票機；以及站內的風扇及抽氣設施。

而太古站方面，警方曾在C出入口附近施放催淚氣體，車站即時啟動抽風系統，且於當晚收車後亦有在站內進行深層清潔，亦更換空調系統的過濾網。

港鐵就葵芳站，加強清洗乘客經常接觸到的設施，包括出入閘口及升降機附近位置。（港鐵提供）

+ 2

港鐵又指，參考了海路鐵路營運商類似情況，在本周每晚收車以水及肥皂液在相關車站進行深層清潔，做法已獲專家確認為合適措施。港鐵將繼續與相關專家及政府保持聯絡，以確保乘客及港鐵職員安心。