【逃犯條例】葵芳站放催淚彈　葵青人譴責警方：有小朋友嚇到發燒

反修例活動遍地開花，昨晚(11日)有示威者聚集到葵芳一帶，警方到場驅散時一度衝入葵芳港鐵站，更在站內發射催淚彈。一班葵青區區議員聯同街坊今天下午到葵涌警署門外請願，他們指當時站內除了示威者外，亦有不少乘客、街坊及職員，批評警方在室內施放催淚彈是罔顧安全，令市民和居民極度不安。

今天十數名葵青區區議員和街坊，下午時份前往葵涌警署門外，高叫「香港警察、企圖謀殺」等的口號。他們均表示，自昨晚起收到不少居民查詢和投訴事件。葵青區區議員吳劍昇指，葵青區是人口密集的區域，而葵芳站亦是區內大型交通樞紐，早前已曾有警方人員舉槍，而昨日警方再次沒有理會市民安全，漠視催淚彈不可在室內發射的指引，做法已遠超「最低武力」的水平。他又批評，警方至今沒有交待是否有使用過期催淚彈，對會否釋出光氣和山埃等感到憂心。

吳劍昇指，葵青區是人口密集的區域，而葵芳站亦是區內大型交通樞紐。(呂諾君攝)

街坊林太指，昨晚事發時她剛好下班，形容警方的做法是傷害其他使用港鐵的市民；而彭小姐亦指警方威脅市民安全，而事後否認有在站內施放催淚彈，是「敢做唔敢認」，批評警方近日的所作所為令市民覺得警察不可靠。

葵青區區議員林紹輝表示，事後後接獲不少街坊向他表示擔憂，當中有小朋友「嚇到發燒」，也有老人家驚慌得腳軟不能行動。林批評，一般市民沒有心理準備和能力應付催淚彈，對警方漠視市民安全予以強烈譴責，同時要求警方解釋是否用使用過期催淚彈。

同為港鐵車長的葵青區區議員梁志成指出，昨晚有一名港鐵車長因催淚煙致眼腫需要送院。他對警方在站內放催淚彈感到震驚，又指721開會後，他們與港鐵反映，要求警方不要再在站內使用槍械，但昨日所見溝通渠道無效，因此促請運房局局長陳帆履行作為港鐵董事的責任，應進一步反映事件。

梁志成指出，他們曾與港鐵反映，要求警方不要再在站內使用槍械，但昨日所見溝通渠道無效。(呂諾君攝)

梁續指，昨天警方行為尤如「惡作劇」，施放催淚彈後即「閃走」，不知其實際目的，亦見不到有驅散行動，而太古站亦有警員在市民背後開槍及將人推下電梯。他表示，現時港鐵已不能保障員工、乘客的安全，指安全帽、防毒口罩均是嚴重不足，強調如再有同類事件，一班車務和站務職員不排除會一同停止服務。他們等候多時仍未見有人接信，一度將請願信塞在警署入口的閘門，約半小時後終有葵青區警民關係組的警員接收信件。