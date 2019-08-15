【逃犯條例】中大、港大、理大不辦開學禮　嶺大如常舉行

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，繼香港大學昨日宣布取消新生入學禮後，中大今日（15日）宣布今年不會舉辦開學禮。《香港01》向八大院校查詢，按目前最新統計，中大、港大、理大確認不會舉辦開學禮，只有嶺大明確表示開學禮暫時仍會如常舉行，教大交由三個學院舉辦開學禮，浸大和城大未有明確答覆。

中大回覆指，今年不會舉辦開學禮，各學院會自行舉辦迎新活動。（資料圖片）

中大今日回覆指，今年不會舉辦開學禮，各學院會舉辦迎新活動，讓新生盡快融入大學生活，並對所屬專業有初步認識。理大昨日表示，今年不會舉辦迎新禮，但各學院與學系已為新生安排不同形式的迎新活動。

港大昨日回覆查詢時表示，目前的新生入學禮方式沿自1999年，大學不時檢視活動內容及形式，今年決定作出變更，由十個學院安排更切合學院風格和增加新生與學院內師生互動的活動，開展新學年。

截至今日（15日），目前只有嶺大明言新生迎新活動及開學禮暫時仍會如常舉行。教大則表示，為協助學生盡快投入大學校園生活，校方今年將透過「迎新日（New Students Friendship Day）」以及由三個學院舉辦的「開學禮（Faculty Assembly）」，歡迎新生加入教大。

港大決定取消今年新生入學禮。（資料圖片）

浸大發言人表示，大學會考慮所有相關因素然後作出決定。城大則指會檢視有關事宜。

按照過往慣例，科大一般不會舉辦開學禮。