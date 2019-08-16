【深水埗催淚彈】催淚氣體湧入民居　火博士教避免殘餘物變有害

反修訂《逃犯條例》風波至今已兩個月，期間發生多次警民衝突。本周三（14日）晚有示威者到深水埗警署外燒街衣，警方驅散市民時向示威者發射了35枚催淚彈，不少在民居的橫街「出氣」，白色氣體攻入附近的單位，要怎樣清理殘留物？科大化學系講師陳鈞傑接受《香港01》訪問時表示，提到各種文獻提到的清潔方法，包括使用符合HEPA標準的高效濾網的吸塵機，或用梳打粉加肥皂水，最能有效清潔催淚煙的殘留物。他警告若不清潔殘留物，有可能變成有害物質。 有化學工程師發聲明，促警方妥善處置遺留在現場的催淚彈容器，以免公眾健康受到威脅。

警方在14日晚至15日凌晨，在深水埗街道發射催淚彈，不少低層民居受影響。（資料圖片／曾梓洋攝）

↓↓8月14日晚至15日凌晨 深水埗燒街衣變催淚之城↓↓

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周三晚有示威者到深水埗警署外燒街衣，防暴警向街道上發射催淚彈，有時連沒有人影的地方，都中了催淚彈。深水埗警區指揮官何啟軒昨（15日）在記者會上稱，現場指揮人員是看到有威脅，才作出發射決定。

深水埗區人口密集，不少低層民居亦被波及。警方亦曾於8月11日在葵芳地鐵站內發射催淚彈。

化學工程師發聲明：催淚煙會累積在室內空間

一群自稱熱愛香港的化學工程師發聲明提到，催淚彈釋出的催淚煙會累積在室內空間或空氣流通欠佳的環境內，令催淚煙濃度升高，公眾吸入或接觸後有可能造成即時傷害。而催淚彈產生的催淚煙及燃燒氣體都比空氣重，使空間底部的氧氣水平降低，造成環境缺氧，危害公眾生命安全。

8月14日，警方在民居密集的深水埗街道發射多枚催淚彈，有街坊立刻掩鼻離開。（曾梓洋攝）

紙巾或需丟棄 冷氣需清洗隔層網​

有「火博士」之稱的陳鈞傑查看了不少文獻，他表示，催淚煙會成粉末，一旦飄入室內，建議由最高開始清潔，在清潔期間必須穿上保護裝備，並使用符合HEPA標準的高效濾網的吸塵機或梳打粉加肥皂水清潔。

陳提醒市民在清潔時，要用保鮮紙把門縫阻隔，以免粉末飄到其他房間。他指若不清潔，物質有可能分解成有害物質；但若有清潔，催淚分子則由需要15分鐘分解加快成1分鐘。

另外，陳鈞傑提到未有包好的食物、紙巾或需丟棄。若受催淚氣體影響時，家中正開冷氣機，或需清洗隔層網，否則有害氣體或會一直循環。