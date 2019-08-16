【逃犯條例】工程師學會：香港已經滿目瘡痍　政府應主動聯繫各界

由修訂《逃犯修例》引起的示威持續，香港工程師學會理事會今日（16日）發聲明，指對香港的現況及發展感到十分憂慮，擔心社會繼續撕裂。他們反對任何形式的暴力，呼籲社會各界盡快為事情降溫，政府應繼續主動聯繫社會各界，共同努力修補各方關係。

因反修訂《逃犯條例》的示威持續，過去一個月多區被催淚彈的煙所籠罩。（資料圖片 / 羅君豪攝）

香港工程師學會理事會在今日（16日）的聲明內指出，《逃犯條例》修訂草案自六月起引發連串爭議和衝突，並且愈演愈烈，對現況發展感到十分憂慮，擔心社會繼續撕裂，並重申理事會是反對任何形式的暴力。

聲明表示，社會氣氛已經影響民生各個範疇，暴力和破壞造成人與人之間的分歧，家庭成員和朋友意見相左,使人低沉抑鬱。理事會相信，大部分的香港市民希望以和平方法表達訴求，認為暴力和破壞只會令社會亂象橫生。

理事會以「滿目瘡痍」來形容現時的香港，呼籲政府應繼續主動聯繫社會各界，共同努力修補各方關係。

▼逃犯條例爭議過程▼

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聲明全文

香港工程師學會理事會呼籲 停止暴力、放下成見、共同努力

《逃犯條例》修訂草案自六月起引發連串爭議和衝突，並且愈演愈烈。香港工程師學會理事會 (下稱學會理事會) 對現況發展感到十分憂慮，亦擔心社會繼續撕裂。學會理事會反對任何形式的暴力，為使社會及早回復秩序，呼籲社會各界盡快為事情降溫。

學會理事會關注社會氣氛已經影響民生各個範疇，市民平日上班憂慮港鐵運作被阻，乘車或駕車遇到堵路大塞車，出國旅行或公幹面對機場運作被阻影響航班，社會不能正常運作。這個地方已經變成我們不認識的香港。遊客卻步、商戶停業，數百萬市民生活在不安中。暴力和破壞造成人與人之間的分歧，家庭成員和朋友意見相左，使人低沉抑鬱。我們理解大部分香港市民都希望以和平方法表達訴求，也見到緊守崗位的公職人員在過去一段時間的付出，而暴力和破壞只會令社會亂象橫生。

政府應繼續主動聯繫社會各界，共同努力修補各方關係。

香港已經滿目瘡痍，我們必須痛定思痛，盡快止住亂局，帶動社會修補裂痕，共同向前。香港七百多萬市民應當攜手協力，為我們自己，也為下一代，同心同德地遏止所有暴力和亂象，共同建設一個更美好的香港!

香港工程師學會理事會