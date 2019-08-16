【逃犯條例】李嘉誠登報後訴心聲　要以愛之義止息怒憤

由反「逃犯條例」修訂已起的風波，目前未有平息之際，更多次爆發流血事件。多名社會人士紛紛發表聲明或言論，希望香港可以止於暴力。今日多份報章均有下款為「一個香港市民 李嘉誠」的廣告，希望香港能止於暴力。

《香港01》向長和系查詢，對方回覆確認是已退休的資深顧問李嘉誠在報章刊登廣告。

李嘉誠則透過基金會發言人指出，今天以一個香港市民身份刊登廣告，主要因為他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治 。時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。他的心聲是﹕愛中國、愛香港、愛自己；大家一定要以愛之義，止息怒憤，對「一國兩制」，以謙和而珍之。

李嘉誠亦透過發言人回應傳媒查詢指，刊登兩個不同廣告是基於目前香港形勢複雜，難以用單一語言或溝通方法回應，「應以何身得度者，即現何身而為之說法」。而對於政府有何看法，他表示「現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。」。被問及對於年輕人有何看法，他指：「投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」

李嘉誠在《東方日報》刊登廣告，再次引用「黃台之瓜，何堪再摘」。

其中一款在《東方日報》廣告為﹕正如我之前講過「黃台之瓜，何堪再摘」。

另一款在《香港商報》的廣告，則是在最上部份，寫下「最好的因可成最壞的果」。中間是有反暴力的圖樣，在右邊是有「愛中國，愛香港，愛自己」，左邊則是「愛自由，愛包容，愛法治」。下半部則為「以愛之義 止息怒憤」。

至於李嘉誠次子李澤楷旗下的盈科拓展集團及富衛保險，亦在《東方日報》刊登廣告，內容為「反對暴力行為 維護社會秩序 恢復理性討論」。

李嘉誠於《香港商報》頭版刊登全版廣告，反對暴力。

曾引用來勸戒香港人

李嘉誠曾在2016年3月的業績記者會上，提及「黃台之瓜，何堪再摘」，以此8個字來勸戒港人，縱對政府有不滿，應從香港大局利益出發，不要傷害香港。

至於李嘉誠引用這8個字，是來自「黃台之瓜 何堪再摘」出自唐代「章懷太子」李賢，即武則天次子。李賢在兄長李弘死後當上高宗的太子，但終日被野心勃勃的母后武則天逼得不能安枕，最後更被廢為庶人，並被賜死。生前留下《黃台瓜辭》－－「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。三摘尚自可，摘絕抱蔓歸」，借此勸告武則天不要再對自己的子女趕盡殺絕，其三弟李顯及四弟李旦都能保命，並先後當上唐朝皇帝。