【浸大生被捕】購「觀星筆」被捕事件　方仲賢擬向投訴警察課投訴

浸大學生會會長方仲賢上周二（ 6日）在深水埗購買10支俗稱「觀星筆」的鐳射筆，被警方以涉嫌管有攻擊性武器罪名拘捕。方仲賢被扣查近48小時後，拒絕保釋候查，獲暫時釋放，事隔逾一周後聯同其他學生代表下午招開記者會會見傳媒交代。 方仲賢批評，當日代朋友購買觀星筆，一枝作自用，屬合法行為，強烈譴責警方濫捕，選擇性執法，意圖令市民噤聲。他表明會考慮向投訴警察課投訴，同時會以法律途徑追究涉事警員責任。

方仲賢指，事發當晚突然被陌生人包圍，有感生命受到威脅所以欲極力掙脫。(梁鵬威攝)

浸大學生會會長方仲賢於上周二 （6日）晚在深水埗鴨寮街購買10支鐳射筆後，被五名有組織罪案及三合會調查科（O記）聲稱休班探員截查，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕，期間被探員叉頸不適要送院治理。

僅一警員清晰展示製任證

方仲賢在記者會憶述當晚被捕過程，指當晚七時，突然先遭一名身穿黑色衫、聲稱便衣的警察箍頸及膊頭，要求檢查裝有觀星筆的膠袋，對方當刻只是短暫展示一張疑似委任證一至兩秒，令他覺得生命及財產受到威脅，以為被搶劫，所以下意識要掙扎罷脫控制。

後來再被數名警員包圍，將他逼在牆角，更被其中一名警員雙手叉頸，他續指，當時叉頸的警員在他耳邊細語：「最好唔好搞大件事，咁對大家都無好處，件事係你一手搞出嚟嘅...」方仲賢指，當晚只有一位警員，有清楚展示委任證。

批警選擇性執法 稱不會向白色恐佈低頭

方仲賢解釋，當日購買十枝「觀星筆」，有九枝是代朋友購買，有一枝是自用。他稱，此前未曾用過觀星筆，形容觀星筆有多種用途，包括可以觀星、玩貓及當作文具，購買絕對是合法行為。方批判，警方將攻擊性武器的定義由雨傘變成觀星筆，惟八月五日持棍及刀襲擊傷人的人士卻未有追究，直言警方選擇性執法，對手無寸鐵的人下手，以莫須有罪名製造白色恐怖，意圖令市民噤聲，「同德國納粹嘅秘密警察無分別！」方仲賢表示，不會因此而退縮，「會繼續做對的事，唔會向白色恐怖低頭！

方仲賢等人近日均有收到恐嚇訊息。(梁鵬威攝)

事後，警方召開記者會時，強調搜獲的是「高能量雷射槍」，更即場用證物近距離固定射向紙張黑色部分，使其冒出白煙。方仲賢稱，當日購買觀星筆時，未測試過功能，亦未有裝上電芯，質疑警方有無改裝其證物。另外，方仲賢於上周四（8日）獲無條件釋放，在他獲保釋前半小時派員到其家中搜屋，方指，據知現場警方只在屋內「走嚟走去，望吓間屋」，未有帶走任何物品。他又稱，獲警方無條件釋放前，已同時知悉搜查行動，質疑是否有搜查的必要。

獲釋後他曾一度發高燒超過40度，需要留院治理，現時身體已漸康復，但仍需要服藥。涉事當晚有不少街坊及學生會代表到深水場警署外聲援他，方指對此表示感激，指當刻心靈得到平靜及安慰。不過，有浸大同學當晚被警方以涉嫌非法集結被捕，現獲准保釋，他指對此感到難過。

就著警方濫捕行動，方仲賢指，會考慮向投訴警方課投訴，亦會研究向涉事警員追究法律責任，認為成功機會大，但仍須商討。他又要求涉事警員在警方例行記者會交代，並其向致歉，「類似警察施暴事件唔可以再發生，唔能夠不了了知。」

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