【逃犯條例】旅遊業界遊行指旅客量銳減手停口停　月入3萬變5千

因「逃犯條例」引發的警民衝突越烈，一批旅遊業界人士今日（16日）由金鐘添馬公園集合，遊行至夏慤花園，反映因行動而引起對業界影響。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，今日有4500人出席。 旅遊業立法會議員姚思榮表示，過往香港曾辦過多次遊行示威活動，亦未及這兩個月的警民衝突所產生的影響，他指近月已減少3成旅客來港，擔心問題持續，他續説不少導遊領隊為自顧人士，未能大團直接影響生計，即是直接影響家庭收入。

旅遊界代表一行人今日（16日）由金鐘添馬公園集合並開始遊行。（梁煥敏攝）

姚思榮續説，昨日政府公布的紓困措施中，豁免牌費等對旅遊業界的措施有一定幫助，留待之後的施政報告公布時，相信會有更多協助業界的措施。但姚認為，現時並非討論誰對誰錯的時間，市民要實際找出「大台」，與港府正式討論。

日前機場暴力事件 嚴重觸怒內地人

發言人表示，過去兩個月香港經歷嚴峻困難，旅遊業首當其衝，部分導遊面對工作停頓，旅行社亦收入大減，又指日前機場的暴力事件，嚴重觸怒內地人，遊行是希望社會各界知道旅遊業現在的困苦。

主要帶內地團的導遊羅先生表示，今年八月至今只能帶團一次，餘下數千元收入，損失慘重；遊行人士沿路高呼「支持警察」，「嚴懲暴徒」等口號。（梁煥敏攝）

內地團導遊稱 現時由月入3萬元 下跌至月入僅五千

帶內地團的導遊羅先生表示，以往八月份為旅遊高峰期，市道暢旺時月計有20日工作，並有3萬元收入，但今年八月至今只能帶團一次，不少旅行團臨時取消，僅餘數千元收入，損失慘重，「依家只係可以駕駛旅遊巴幫補家計，但都係就業不足，宜家無聊喺屋企Hea下，星期日都唔出去。」又指今次的警民衝突，暫對業界影響深遠，稱「仲慘過非典型（肺炎）」，希望社會盡快回復安定。

旅行社東主協會：八成旅行團臨時取消來港

香港旅行社東主協會主席梁國興則説，由七月底開始，有近八成旅行團臨時取消來港，主要是內地來港旅行團，連同東南亞團亦受到重大影響，來自菲律賓、泰國、印尼，已是印度的旅行團亦有取消來港，損失很大，希望政府及市民能夠重啟對話，解決得到現時問題。

梁國興坦言，「經濟差佢又一定係首當其衝，因為大家嚟香港旅遊最主要係想開心，邊有人想去戰地旅遊，好多國家嘅人都話，見到啲相太得人驚，搞到唔敢嚟，以往有遊行其實都唔令人驚㗎！」