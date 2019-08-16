【逃犯條例】13枚催淚彈射進荃灣明愛　社工檢彈殻交還遭警告非法

警方在8月5日於荃灣城門道施放多枚催淚彈驅趕示威者，當中至少13枚射進同在城門道的明愛賽馬會荃灣服務樓。今日（16日）反送中社福聯席在明愛荃灣服務樓舉行快閃集會，控訴警方濫用化學武器，並將一枚在大樓內檢到的催淚彈殻交給警方，惟警方指檢有彈殻是非法，接過彈殻後將社工的資料登記下來。

反送中社福聯席成員倫智偉做代表向警方交還彈殻。（麥凱茵攝）

長者中心有人未及撤離 吸入濃煙後不適

8月5日有市民響應全港三罷，當中有示威者在下午包圍荃灣警署，部分人前往城門道的新界南總區總部及行動基地，警方在城門道施放多枚催淚彈。

至少13枚催淚彈射進位對面的明愛賽馬會荃灣服務樓，更有催淚彈在大樓的平台玻璃窗燃燒；大樓內有長者中心，部分人因行動不便等未能撤離，吸入濃煙後感不適。

反送中社福聯席今午1時在明愛賽馬會荃灣服務樓門外舉行快閃集會，約有50名社工及市民參與。他們將其中一枚在大樓內檢獲的催淚彈殻，交還至對面的新界南總區總部及行動基地。

基地內的警員戴上頭盔及長盾戒備，一名警長出來了解後，向成員倫智偉表示檢有彈殻是非法行為。事件引起參與社工不滿，質疑若社工自行清理是非法，為何警方不主動派員處理。

社工將標語貼在基地外的地上，一名女警不滿，要求「唔好黐喺到」。（麥凱茵攝）

倫智偉堅持向警方交還彈殻，另一名警長出來以證物袋接過彈殻後速忙返回基地內，並由另一名警員登記下倫的資料。

會否擔心被檢控？倫智偉明言是警方向社福機構有問題在先，不擔心會被警方檢控。一行人其後在基地門口放下標語後和平散去。