【逃犯條例】「執仔」老師擔心被捕學生：有否參加遊行都身心疲累

《逃犯條例》修訂爭議持續，教協於周六（17日）發起教師遊行，以「守護下一代」為主題遊行至禮賓府，要求政府回應民間五大訴求。 事實上，有關修風波的遊行已不止一次，有曾在衝突現場帶走學生的教師指，大多教師都擔心被捕學生，對他們的前途感到憂慮，又稱無論是否有參加遊行，都感到身心疲累。他認為，現時示威者討論的並非政治觀點，而是是非黑白。

田方澤（圖左）認為現時討論的已成是非黑白之爭，而非純粹政治觀點。（羅君豪攝）

老師靠與學生傳短訊 以確保學生安全

教協今（16日）宣布周六（17日）教師遊行安排，當中提及教師在近日示威遊行中有甚麼角色，教協副會長田方澤慨嘆：「呢兩個月老師同同學過嘅暑假，係非常之漫長。」他提到暑假期間不少教師都在「執仔」，即在發生衝突時，教師到現場尋找學生；而且不少教師亦是24小時「on-call」，要了解同學的看法以及參與時的感受，「有時可能都不停畀message（短訊）啲同學，確保同學安全。」

自6月反修例運動至今已達兩個多月，警方早前宣布已拘捕748人。田方澤提到。大多被捕的青少年都是學生，直言師生都十分苦惱 :「開學之後點算？（老師更會）苦惱學生前途點算？」

有被捕學生的同學出現傷心、氣憤、心情焦慮感

他又指，被捕學生的同學，亦會有強烈傷心、氣憤感覺，心情焦慮下導致一個星期只吃四餐、失眠、半夜起床會留意電話了解事態等情況出現，更有學生對世界感到失望、乏力，甚至「有啲不問世事嘅同學仔，都同屋企有比較大嘅矛盾」，形容現時即使是否有參與運動，大家都身心疲累。

田方澤：若學生決定不回校 冀教師注意學生安全

對於有學生團體表示，將於9月2日罷課，田方澤指，教師過去兩個月都一直有與參與示威的學生溝通，會繼續主動留意情況，包括會否參與罷課等，盡可能希望他們能安全回到學校。如果決定不回校，亦希望教師都注意學生安全，保持密切聯繫。

田又提到「黃藍係政見、黑白是良知」，希望其他老師、市民能思考社會的爭議，包括六月兩次大規模遊行、政府未有誠意回應民意、以及警方處理遊行時使用的武力，是否合適等，認為現時討論的已成是非黑白之爭，而非純粹政治觀點。