【818集會】警方只批維園集會　可容納10萬人　爆滿時促先到先走

民陣早前宣布發起「8.18」大遊行，料有30萬人參與，惟警方反對，只批准民陣在上午10時至晚上11時在維多利亞公園舉行集會。今日（16日）的警方記者會上，中區警區指揮官謝名揚表示，維園整體可容納10萬人左右，當被問到若坐滿維園後，人流倒灌時會否被視作非法集結，警方表示會相應封閉附近道路，會與主辦單位商討人流管理措施，包括要求呼籲一些已逗留一段時間的參與人士離開，會由現場指揮官判斷有無違法行為。 翻查資料，警方就今年在維園舉辦的六四集會，有關人流管制措施相近，據現場所見，參與市民迫滿足球場並要在草地集會，警方估算當日高峰時有約3.7萬人。

中區警區指揮官謝名揚交代周日民陣維園集會安排。(魯嘉裕攝)

警方：盡量呼籲逗留較長時間人士離開 騰出空間

就民陣申請於8月18日舉行的公眾活動，包括公眾遊行及在遮打道行人專用區的集會，惟遭警方反對，只批准在維園集會。謝名揚表示，當維園足球場接近飽和時候，市民須經由7號閘進入中央草坪，由天后前往維園須經由14號閘，沿維園的南路、中路進入中央草坪，如人數眾多，中央草坪亦坐滿，市民須到維園其他空間，如在音樂亭。視乎情況及人流，可能會封閉集會地方附近的道路。

被問到維園是否足以容納30萬人、集會人流倒灌時會否被視作非法集結，謝名揚續指，會留意當時人流是否疏散中，由現場指揮官判斷有無違法行為。過往都有主辦單位提出人數有10萬至15萬人的集會，而維園整體的容量，警方認為有10萬人左右。若人流多的時候，警方會與主辦方溝通，盡量呼籲一些已逗留較長時間的參與人士離開，騰出空間予其他進場人士，有人流需要排隊進出，會在附近道路有封路措施。

過往民陣遊行被視為「和理非」活動，惟謝名揚表示，6月起大型遊行被「極端滋事份子」騎劫，警方無法排除該風險，近日氣氛可看到暴力成份滲入集會的機會高，強調反對遊行是出於環境因素考慮。

從高空圖片可見，出席六四晚會的市民已企滿6個足球場，並接近企滿旁邊的草地。（資料圖片／張浩維攝）

今年六四晚會逼爆維園 警方指僅3.7萬人出席

曾經是民陣召集人的立法會議員區諾軒表示，據警方於2017年向民陣提供的維園草地可容納人數圖表顯示，警方估計中央草坪可容納約3.2萬人，連同周邊環境，共可容納62,250人，不過該圖則未有計算6個足球場的範圍容量。就警方過往解釋人流估算，要視乎人群是站立還是坐低，會有密度落差。

區諾軒指，從未得到警方明文交代整個維園的容納人數：「而家佢講曬，警方鍾意話幾多咪幾多囉，今年六四坐滿曬球場草地，佢地都話得3.7萬人啦。」

翻查資料，今年的六四集會，警方的人流管制安排與8.18集會相近，都是當一至六號足球場接近飽和時，會指示人潮進入中央草坪，當中央草坪亦坐滿後，會疏導人流到音樂亭。於當晚近9時，從高空圖片可見，參與市民已企滿6個足球場，並接近企滿旁邊的草地。主辦方支聯會最後公布有逾18萬人出席，警方指高峰期有3.7萬人，雙方估算數字相差近4倍，後來警方強調是只是粗略估計數字。

近年在維園舉辦的六四集會，警方歷次估算人數，較多的一次是於2010年指約有11.3萬人參與，其次是2012年指有約9.95萬人參與。