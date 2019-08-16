【818遊行】警拒民陣遊行岑子杰批自相矛盾　望上訴獲公平審核

民陣早前宣布發起「8.18」大遊行，當天下午3時由銅鑼灣維多利亞公園出發，遊行至中環遮打道行人專用區。民陣召集人岑子杰今日（16日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中提到，已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴，並會先嘗試從上訴機制挑戰警方的決定，強調今次警方的做法「自相矛盾」，並望上訴得以公平審核。

民陣召集人岑子杰（中）提到，已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴，並會先嘗試從上訴機制挑戰警方的決定，強調今次警方的做法「自相矛盾」。（資料圖片）

岑子杰說，現時政府只批准於維園的1至5號硬地足球場的集會，他認為民陣遊行、集會一直都是「和平、理性、非暴力」，但警方則以近日一系列的衝突事件指擔心再引起衝突，民陣一方難以控制。岑質疑警方為何批准集會卻拒絕遊行，希望在上訴中質疑警隊審批邏輯。

他又說，民陣預計有30萬人出席遊行，但維園只能容納10萬人集會，若民陣只能舉辦集會，料集會人士過多將阻塞附近街道，人龍有機會延伸至炮台山一帶。他指，警方在會面中要求民陣呼籲市民疏散，質疑警隊理據有問題，強調遊行比集會更安全。

警方昨日（15日）公布拒絕民陣在周日由維園遊行至中環，以及在遮打道行人專用區集會，只批准民陣在上午10時至晚上11時在維園集會。民陣對警方的決定表示極度不滿，認為警方反對民陣舉辦安全合法和平的遊行，是罔顧公眾安全的決定，民陣已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴。