【818集會】民陣遊行上訴開始聆訊　陳皓桓批警方打壓言論自由

民陣早前宣布將於下周日（18日）發起遊行集會，並向警方申請「不反對通知書」。惟原定遊行路線，即由銅鑼灣維多利亞公園至中環遮打道行人專用區，遭到警方反對，只有維園集會獲警方批准。民陣就有關決定向公眾集會及遊行上訴委員會上訴，民陣副召集人陳皓桓批評，警方提出的要求「無可能」做到，警方是透過多方面打壓言論自由。

民陣及九龍角落主席李軒朗分別擬在港島及紅磡、土瓜灣兩地舉辦遊行，惟不獲警方發出「不反對通知書」批准。雙方就通知書的內容，向公眾集會及遊行上訴委員會上訴，委員會今日（16日）下午舉行聆訊，處理兩宗上訴案件。

民陣陳詞表示 是次遊行希望停止暴力

民陣代表在陳詞時提到，不論從人群管制角度及訴求上，都有需要遊行。而民陣亦重申從來沒有主張過衝擊行為，是次遊行宣傳更從沒有提及過「黑警還眼」等字句宣傳仇恨，認為參與遊行的示威者都是希望停止暴力，而非復仇：「（示威者）要一幅壯觀畫面，係好大量好大量嘅人群行出嚟。」

民陣代表又提到，過去民陣舉辦的遊行是「最乖嗰種」，又質疑禁止遊行的做法，實際上會令示威者情緒升溫，激發更多人上街。又提到，遊行要有合理終點，但警方需要在場講述如何疏散。

警方代表陳詞而指，維園1至6號球場加上中央草坪、維園內的小山丘，預計全部都可以讓市民參與集會，容納人數約為十萬人。民陣代表其後就質疑，超過十萬人參與集會的情況很可能出現，超越維園容納上限，最終示威者仍很可能會自行完成遊行。

警方陳詞：部分偏激示威者會騎劫活動

警方陳詞中提到，同意民陣舉辦的遊行集會和平，亦是良好遊行集會舉辦者，但就認為近來的遊行示威都趨向暴力，如有激進示威者使用汽油彈、鐳射等。警方代表提到，現時的示威遊行除了有和平示威者，但亦有一部分偏激示威者會騎劫活動，藉遊行路線作物資鍊，傳送武器進行犯法行為。加上示威者強調的「不指責不割席」說法，形同默許激進行為的出現。

警方：遊行經警總及政總 易造成社會不安

警方又提到，遊行路線會路經警察總部及政府總部兩個受襲黑點，容易造成社會不安，亦對公眾秩序有影響；警方風險評估過後認為風險高，所以只批准維園集會，作為平衡的做法，認為採取禁止遊行的做法較為適合。

警方又多次重申，是次發出「反對通知書」並非針對民陣，但認為如果發生衝突，主辦單位無能力制止。

民陣副召集人陳皓桓出席聆訊前表示，過去幾次的示威都顯示，如果一場示威只有集會，之後出現的情況會更混亂。他又批評，警方要求民陣處理集會以外地方的事件，包括制止他人行為，他直言做法「無可能」，因為應處理爭執的是警方，民間並無足夠武力，無可能處理到有關衝突。他又提到，警方一直未有回應會否有喬裝警員部署。

陳皓桓指，遊行示威是自由及人權，很多人都想透過遊行方式、堅持用和平理性方法表達意見，但警方仍透過多方面打壓言論自由，以數項要求打壓集會，質疑現時遊行集會自由已相當容易被警方剝削。