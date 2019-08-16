【逃犯條例】教育局：堅決反對任何罷課　不應利用學校表政治訴求

《逃犯條例》修訂爭議持續兩個多月，有學生組織正籌備九月開學日罷課，更會舉行集會。 教育局今日（16日)就事件回應指，堅決反對任何形式的罷課；又指，學校是學生學習的地方，平和、有序的校園環境和氣氛對學生的學習、成長至關重要。任何人士均不應利用學校作為表達政治訴求的場地，這不但破壞學校的正常運作，同時未成年的學生亦不應被捲入政治漩渦。

「中學生罷課籌備平台」今（16日）發布中學生罷課問卷調查結果，稱有九成受訪中學生支持罷課，目前定於9月2日開始逢周一罷課。(羅君豪攝)

就有團體發起9月開學罷課，教育局表示，堅決反對任何形式的罷課；又是學校是學生學習的地方，平和、有序的校園環境和氣氛對學生的學習、成長至關重要。任何人士均不應利用學校作為表達政治訴求的場地，這不但破壞學校的正常運作，同時未成年的學生亦不應被捲入政治漩渦。

就各種社會議題，教育局尊重學生有不同的意見，但強調必須透過和平、合法的方式表達，並鼓勵學生從多角度理解不同議題，培養他們擁有客觀和持平的分析能力。

教育局深信校長和老師作為專業教育工作者，在此困難時刻仍會一如以往，堅守崗位，教育和保護我們的學生。

教育局將陸續與業界意面 交流意見

教育局又指，由昨日起至下星期，將陸續與業界同工會面交流，感謝大家對學生的愛護、對專業操守的堅持。通過面對面了解大家的情況和意見，盡速回應各方的疑慮，及時提供適切支援和指引，盡早為開學做好準備，迎接新一個學年。

中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志早前宣布以「中學生罷課籌備平台」形式，為中學生自發罷課預備支援工作；他們今日宣布，經調查後，有九成受訪中學生支持罷課，目前定於9月2日開始，逢周一罷課；表態支持罷課的學生，最多選擇「校內集會」以及「分區公眾集會」，平台將考慮於港島、九龍及新界三區，各物色一個地點，進行集會，並會申請「不反通知書」。