【逃犯條例】學生平台發起9月2日開學日罷課　每周一罷並舉行集會

《逃犯條例》修訂爭議持續兩個多月，有學生組織正籌備九月開學後罷課。 「中學生罷課籌備平台」今（16日）發布中學生罷課問卷調查結果，稱有九成受訪中學生支持罷課，目前定於9月2日開始逢周一罷課，呼籲中學生順應意願，於開學日當日開始罷課。表態支持罷課的學生，最多選擇「校內集會」以及「分區公眾集會」，平台將考慮於港島、九龍及新界三區，各物色一個地點，進行集會，並會申請「不反通知書」。

中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志早前宣布以「中學生罷課籌備平台」形式，為中學生自發罷課預備支援工作。

中學生反修例關注組核心成員伍同學稱，早前就罷課行動發布問卷調查，五日內共收集到19,473位中學生的回應。（盧翊銘攝）

中學生反修例關注組核心成員伍同學稱，早前曾就罷課行動發布問卷調查，五日內共收集到19,473位中學生的問卷，當中逾七成人，新學年將升讀中四以上年級，參與的學生來自超過350間中學，當中近九成同學支持進行罷課，以反映中學生在暑假以來，對香港的不公義有更深刻認識、亦有決心爭取民主香港。

青年反修例關注組梁同學稱，問卷中有六成同學投選9月2日展開罷課，平台呼籲全港中學生順應意願，於開學日罷課。

她提到，問卷中最多人選擇「校內集會」及「分區公眾集會」，所以平台會以兩種形式籌備罷課。她又稱預計不少同學都會自組校內集會，而平台方面就將於港九新界三區物色場地舉行集會，屆時亦會申請不反對通知書。

青年反修例關注組梁同學稱，問卷中有六成同學投選9月2日展開罷課。（盧翊銘攝）

平台又提到，逾四成學生願意無限期罷課，香港眾志副主席鄭家朗稱，預計9月2日罷課後會繼續逢周一「一周一罷」。他又指，在罷課開始後會再有問卷，讓同學決定是否繼續罷課。

教育局早前表明反對罷課，被問到如何應對學校方面的壓力，梁同學稱現時不少學校都已有學生自組的關注組，希望校方可以尊重學生意願。鄭家朗稱，平台亦會提供指引及支援，如果最後仍出現秋後算帳，會將有關的行為公布，希望公眾留意及關注，以及家長、教師為此發聲。