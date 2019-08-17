【深水埗催淚彈】九巴98C車長駛經毒煙路段　抵總站後不適急入院

反修例風波持續，有網民號召本周三（14日）晚農曆七月十四日「鬼節」，到深水埗警署外燒街衣，有約700人響應，結果又爆警民衝突，警方一連放了35枚催淚彈。多條道路瀰漫白色毒煙，由於行動來得突然，沒有封路，不少車輛在毒煙中駛過，當中包括已載客巴士。 接近九巴工會人士表示，警方當晚清場期間，一名駕駛九巴98C線（來往坑口至美孚）的車長，在駛經長沙灣道與欽州街交界時，吸入催淚煙不適。九巴回覆《香港01》查詢表示，證實一名98C線車長在周三晚上約9時許，駛回美孚站時感到不適，須送院治理。

警方於周三（14日）晚上驅散深水埗示威者，在馬路上施放催淚彈。（資料圖片／羅國輝攝）

警發放35枚催淚彈驅散示威者

網民發起本周三晚到深水埗警署外，進行「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，當晚8時許一度有約700名市民聚集。由於有部分人以雷射筆照向警署外牆及警員，警方要求他們停止有關行為，並離開現場，但呼籲無果。

警員在晚上9時許舉出警告會發放催淚彈的黑旗後，於欽州街、大南街及鴨寮街等地，合共發放35枚催淚彈，以驅散示威者，途經的多家食肆、商戶受影響，有員工吸入催淚煙，且有不少食物報銷。

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當晚情況極其混亂，而且來得突然，警方並無封路，不少車輛在催淚煙中駛過。一名接近九巴工會人士表示，警方當晚清場期間，一名駕駛98C線的車長，駛經長沙灣道與欽州街交界位置時，遇上警方正發放催淚彈；有巴士車長表示，該名車長在到尾站美孚總站後表示不適，需召救護車送院。

8月14日當晚警方突然發放催淚彈驅散示威者，沒有封路，不少車輛在毒煙中駛過。（資料圖片／羅國輝攝）

工會理事長：九巴發通告教車長應對

九巴證實周三（14日）晚上約9時許，一名98C線的車長，在巴士駛回美孚站時感到不適，送院治理。發言人表示，九巴一向重視乘客及車長安全，為協助車長及前線車務人員應付突發事宜，九巴有既定指引，訂明巴士在行駛時遇上突發情況的處理程序，包括車長應保持鎮定，保護自己及照顧乘客的安全，同時盡快向公司匯報，以便提供協助。

九巴職員權益工會理事長李國華得悉事件後表示，公司早前發出內部通告，提及如遇到相關情況，應盡快疏散乘客，並將車輛停泊後，到安全地方暫避。他又指，工會將就事件商討情況，希望公司能向涉事車長提供支援。