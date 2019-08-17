【逃犯條例】人民日報評論：港遭暴力分子挾持　籲把握大灣區機遇

由反修訂《逃犯條例》引起的示威持續，更有市民發起三罷、堵塞機場等，政府早前高調將今年全年實質經濟增長預測下調至0%至1%。內地官方媒體《人民日報》海外版今日（17日）在頭版刊登評論文章「莫讓香港經濟承受『自殺式襲擊』」，指「一場持續了兩個月的違法暴力問題，不單重打亂了香港的發展步調」，認為本港應了解「堡壘最易從內部攻破」的說話，質疑面對「自殺式襲擊」，香港經濟怎能挺得住。文章呼籲香港抓住粵港澳大灣區建設、「一帶一路」等歷史機遇再創輝煌。

《人民日報》海外版8月17日的頭版發表「莫讓香港經濟承受『自殺式襲擊』」的評論文章。

今日（17日）在《人民日報》海外版的頭版評論以「莫讓香港經濟承受『自殺式襲擊』」為題，內容主要批評過去兩個月的反對修訂《逃犯條例》示威活動，嚴重打亂了香港的發展步調。

激進暴力分子挾持香港 內外反華勢力煽惑

文章先讚掦香港在過去22年，經歷亞洲金融危機、非典型肺炎、國際金融風暴等大風大浪，經濟始終屹立不倒，更形容是「奇蹟」，但是近兩個月的示威活動則令香港政府將經濟預測下調，又引述經濟界人士指「情況比金融危機和非典SARS）時期更嚴峻。」

對於香港的現時情況，文章指出，是應了「堡壘最易從內部攻破」的說話，強調過去的外部挑戰，香港社會同心協力，中央鼎力支持，局勢再難也終能化險為夷，惟今次香港卻被激進暴力分子挾持，「內外反華勢力煽惑，自亂陣腳，自毀長城，自殘自傷」。

文章強調，「暴力分子街頭縱火、襲警、打人的畫面，給香港良好的法治形象塗上了污點」，質疑香港面對「自殺式襲擊」，經濟難以維持；提醒香港要「背靠祖國、面對世界」，把握粵港澳大灣區建設、「一帶一路」等歷史機遇再創輝煌。

▼逃犯條例爭議過程▼