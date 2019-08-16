【逃犯條例】一起「發夢」　中年人感希望：已種下一班年輕人

修訂《逃犯條例》風波引發大大小小的集會和示威，中環遮打花園成為集會熱門地點。早前有香港媽媽發起的集會，遮打花園變成「媽打花園」，而今晚因為學界與網上論壇連登「我要攬炒」發起集會，遮打花園頓成「巴絲打花園」。 在芸芸年輕面孔當中，亦不乏中年人的身影，好像40多歲、從事銷售的何先生，他在風波中與年輕人「發夢」，表示對未來感到有希望，抗爭「已種下一班（有希望的）年輕人」。 對於示威者被指「勾結外國勢力」，何先生反駁中國歷史亦出現同樣情況，但對於美國總統特朗普發聲，他直言看得很淡，認為政治複雜，只是互相利用。

並非「巴打」的何先生認為，今次參加集會的人都是為了香港民主，「不理是否網民，老年人、青少年都一樣可以來」。（彭毅詩攝）

今晚的集會主題是「英美聯盟，主權在民」，主要探討香港與外國的聯繫，連登「我要攬炒」團體就是在反修例陣營中，發動要求外國撤銷香港部分政府官員和建制派的外國護照等對外行動。

並非「巴打」的何先生認為，今次參加集會的人都是為了香港民主，「不理是否網民，老年人、青少年都一樣可以來」。

「我要攬炒」提出英國應確認中國違反《中英聯合聲明》，並要求美英等國立法制裁侵害香港人權自由人士。何先生嘲諷，中國只會視這些行為是「勾結外國勢力」。

不過在今次修例風波中，他覺得借助外力沒問題，還以家事比喻，「你有家暴，難道你不能找外面的人幫你？」但對於特朗普今日開腔建議中國國家主席習近平會見示威者，何先生而言，可能很多人感到高興，但自己就看得很平淡，覺得政治很複雜，只是互相利用，「Trump Trump（特朗普）都不是全心全意幫香港，他都會受自己國會壓力而做事，大家互相利用」。

有中年的集會人士表示對未來感到有希望，因抗爭「已種下一班（有希望的）年輕人」。（羅君豪攝）

不少香港人近兩個月都很忙，集會常客何先生都一樣，他表示曾與年輕人一起「發夢」，在金鐘經歷催淚彈洗禮。他相信年輕人走出來是正確，「因為他們『後生』吧，十多廿歲，他將來可以有四、五十年，老人家又沒精神和體力，在世可能尚餘一、兩年，他們（年輕人）從利益角度付出多點是正常」。

時至今日，無論港府或北京，口徑依然強硬，惟何先生依然感到有希望，「現在已種下一班（有希望的）年輕人，2014年（雨傘運動）到現在，年輕人慢慢有東西學習起來，縮骨遮打到爛現在用長遮，抗爭都會進步」。

訪問快將結束，記者提議何先生取出電話，開啟「連登」拍照，惟他打開了通訊程式「Telegram」。（彭毅詩攝）

對於有年輕人提出「攬炒」焦土，何先生認為，沒有大台下各有各做。

訪問快將結束，記者提議何先生取出電話，開啟「連登」拍照，惟他打開了通訊程式「Telegram」。原來，近兩個月為何先生打開示威資訊大門的並非「連登」，難怪他起初已否認自己是「巴打」。