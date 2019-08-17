【逃犯條例】香港現況是家事　邱騰華質疑美國在香港問題上下其手

反修訂《逃犯條例》示威持續，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（17日）表示，香港正處於內憂外患的情況，本港未來的香港經濟零增長，甚至是負增長。他重申，今次風波屬於本港的「家事」，不認同美國總統特朗普將中美貿易爭議同香港局勢掛勾，質疑對方是借機對香港事務「上下其手」。

商務及經濟發展局局長邱騰華希望示威者可以「正本歸零」。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（17日）出席港台節目《星期六問責》講述近月的香港示威。他強調，和平示威在香港是得到尊重，更遠較世界其他地方都大。

但過去兩個月，有市民發起罷工、罷課、罷市，本周一、二有示威者堵塞機場，政府多次出來表示做法會影響經濟。邱騰華質疑示威者為何要以經濟手法迫使政府改變，本港未來可能會有零增長，甚至是負增長。

香港面對的問題是「家事」

邱騰華重申，現時香港面對的問題是「家事」，不認同美國總統特朗普在過去多次談及本港局勢時，將問題與中美貿易問題掛勾，反問特朗普近日談及香港的言論，美國是否想向香港上下其手。他強調，中央已多次清楚向本港、國際清楚表達意見，示威者要先停止暴力衝擊政府方能解決問題。

邱騰華希望，示威者可以「正本歸零」，呼籲他們可以用一個常理，將心比己的心去考慮香港的經濟發展，政府會竭盡所能維持香港的經濟。

不評論李嘉誠的廣告 指任何公司在港營商要尊重香港

對於長和系資深顧問李嘉誠昨日（18日）在各大報章登報，寫下「黃台之瓜，何堪再摘」,又透過發言人稱「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾」等。 邱騰華稱，難就他人個人意見去評論，重申政府會與不同的社會人士加強溝通。

被問到國泰航空的高層人士變動，為何由央視率先報道？邱騰華以不了解報道作回應。對於北京當局是否干預香港營商自由，他則稱「政府不評價」，強調尊重新聞自由，不會過問報道的消息來源。他僅指， 無論任何公司在港營商，均要尊重香港法例，「任何公司都一樣。」