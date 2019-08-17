【反暴力集會】有內地人聯群出席　湖南旅客贊成解放軍來港救市民

現場有大量內地人出席，他們手持標語及國旗，支持警方執法。當中從湖南來港購物的李先生認為，若事情繼續惡化，解放軍應來港拯救市民出「水深火熱」。

李先生從湖南來港購物，原本將於今天回去，但得知香港有這活動，所以延遲回程時間，到添馬公園支持警察。今日有紅磡、土瓜灣的遊行，他表示，剛剛才離開紅磡，發現不少店舖關門，他認為有訴求應和平表達，不應以暴力解決。對於早前曾流傳解放軍會來港支援警察，他直言應該未有那麼嚴重，但如果情況持續惡化，他認為解放軍應來港拯救市民出「水深火熱」。

早在3時30分已到達的戴女士覺得年輕人得寸進尺，認為特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》壽終正寢已應接受。（陳芷昕攝）

顏小姐支持《逃犯條例》，認為港人過份解讀，因為條例顧名思義是針對逃犯。（陳芷昕攝）

參加者批年輕人得寸進尺 應接受條例「壽終正寢」

早在3時30分已到達的戴女士覺得年輕人得寸進尺，她認為特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》「壽終正寢」應接受。戴女士認為年輕人被利用，「好似啲人搵18歲以下嘅小朋友賣白粉」，記者提醒不少人已過18歲時，她則反問這群年輕人難道要政府給他們錢、樓才肯罷手？對於近日的警民衝突，她直言「警察好慘，佛都有火」，所以今日獨自到添馬公園支持警察及政府。

顏小姐同樣自己一個人到集會，最初她亦支持《逃犯條例》，認為港人過分解讀，因為條例顧名思義是針對逃犯。顏小姐又稱自己一家人都支持警察，認為法例給予警察權力去維持治安，所以走出來支持警察。