【逃犯條例】百名太古街坊自發遊行　抗議警方811強硬清場

有太古街坊今日（17日）發起遊行，反對由修訂《逃犯條例》引起的示威，不滿政府未回應民間的五大訴求和警察近日清場的武力，並藉此向街坊宣傳明日（18日）的「818維園集會」。今次的遊行是自發活動，發起人稱他曾是「藍絲」，但看到警察近月的行為，尤其是7月21日晚警方處理西鐵元朗站白衣人無差別襲擊事件，覺得要發聲表達不滿。有長者要求特首林鄭月娥兌現競選承諾，當大部分人不滿她的時候就下台。

8月17日「太古人自由行」活動， 參加者圍繞太古城一帶遊行。（李樂天攝）

逃犯條例風波延續，今日（17日）有太古街坊發起「太古人自由行」活動，宣洩對政府和警察的不滿，並呼籲參加明日的「818維園集會」。

行動有近100人參加，大部分是中年人，以「不激動、不爭執」的方式表達對政府和警察的不滿，並向其他居民宣傳明日（18日）的維園集會，解釋運動的起因，參加者不斷嗌口號「818，維園見」，有居民回應「加油」。

曾經「藍絲」 經721元朗事件後改變

發起人莊先生表示，遊行是街坊自發的活動，反對政府和警察近日的言行舉止，尤其是811警察在港鐵太古站內發射催淚彈和近距離射擊示威者，藉此向太古居民宣揚明日的維園集會。「721事件前我都是藍絲，但是警察實在太離譜，與黑社會勾結是不能接受的，所以五大訴求缺一不可，特別是獨立調查委員會。」

另一位參加者莊小姐認為，今日遊行的目的是令林鄭政府知道市民對她的不滿，以及向其他太古街坊宣傳明日的遊行。「警察在太古站內向示威者和無辜市民發射催淚彈和胡椒彈絕對是不適當武力，不能接受，所以五大訴求缺一不可。」

外籍居民：警察在公眾場合使用過度武力

活動也有外籍居民參與，加拿大籍Ben認為警察的責任是令事情降溫，而非激發更多衝突，811事件中警察顯然在公眾場合使用過度武力，令居民受影響，因此參加活動，他亦支持市民維護言論自由。

老人家駱先生也有到場支持，他對林鄭月娥極度不滿。「風波是林鄭引起的，她競選時許下承諾當大部分人不滿她的時候就會下台，但現在還在狡辯，是『蛇蠍心腸』。太古本來很清靜，警察在狹窄的空間射擊學生令大家都非常憤怒。我是老人家所以行不多，但都要落來支持學生。」