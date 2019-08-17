【逃犯條例】警方fb播馬鞍山警署DJ式警告　勸誡勿失25年光陰

政府修訂《逃犯條例》風波未平息，日前有市民包圍馬鞍山警署，其間有警員以揚聲器呼籲市民散去，因其磁性聲線及有別於過往警員的溝通方式，令片段惹起討論。 警方今日（17日）於官方社交專頁上載有關片段，並形容為「激光中深情對話」。他又稱若犯上暴動罪更可能面對25年監禁年期，「你數數25年失去幾多光陰？今年係2019年我哋數翻25年前，1994年當時唔好講4G、5G，3G都未有，互聯網亦都未流行。」

警方今日於官方社交專頁上載有關片段，從警署內的角度進行拍攝。片段可見，當時作出呼籲的為一名穿著白衣的警員，從警署內的平台開咪。貼文以「激光中深情對話 - 警察視覺」為題，惟「視覺」的正確寫法該為「視角」，警方於發帖文的半小時內更正錯字。文中亦寫有深清呼籲、切勿訴諸暴力等字句。

警方上載片段截圖。（網上截圖）

日前有市民於馬鞍山警署外發起包圍行動，其間有警員從警署內以揚聲器呼籲在場市民離開，其間稱市民或面對入獄的刑責，稱「睇睇自自己手機加入咗嘅群組，嚟緊呢五年你係咪真係想同呢啲人失去聯絡？」他又稱若犯上暴動罪更可能面對25年監禁年期，「你數數25年失去幾多光陰？今年係2019年我哋數翻25年前，1994年當時唔好講4G、5G，3G都未有，互聯網亦都未流行，25年後是一個咩世界？你就係願意為咗今晚嘅一個強出頭，而失去嚟緊25年嘅光陰嗎？」

由於該名警員的聲線磁性，加上其「說教式」的溝通方法有別於過往警員的叫咪方式，令片段於網上惹起討論。當日於深水埗警署同樣有警員使用揚聲器向聚集人市民作出警告，不過卻指他們為「不知所謂嘅市民」及「收喇！收喇！」其後警方解釋當時使用自覺與在場人士最有效溝通的用字。